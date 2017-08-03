У Масалитина есть претензии к обороне и атаке ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин признался, что его не впечатлила игра армейцев в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. У экс-игрока накопилась масса претензий как к оборонительной линии ЦСКА, так и к нападению.

Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало — в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

– Хотелось бы, чтобы ЦСКА выглядел посолиднее. Чтобы футболисты быстрее набрали нужную форму. К их игре есть очень много претензий.

– Вы склоняетесь к тому, что игра была ничейная, или все-таки результат на табло объективный?

– У армейцев было больше хороших моментов, особенно во втором тайме. Поэтому ЦСКА все-таки наиграл на победу, но опять же к атаке и обороне есть претензии.

– Что вас конкретно смущает в атакующих действиях ЦСКА?

– Совершенно очевидно, что у команды нет хорошего центрфорварда, который мог бы поставить точку или просто обострить игру. Грубо говоря, игра флангами, через Фернандеса и Щенникова, их легко накрывали. Хочется, чтобы центр взаимодействовал, активнее играли Дзагоев и Витиньо. Необходимо усиливаться.

– То, что нужно усиление, вам пришло в голову после момента выхода один на один Оланаре?

– Держать на скамейке двух иностранных игроков нецелесообразно. Надо брать других, которые будут действительно помогать клубу, а не наоборот.

– Что вас не устраивает в обороне?

– Соперник легко проходил центральную зону. В том году таких моментов было мало, по крайней мере, в чемпионате. Вообще центр обороны у ЦСКА – это старая проблема. Нужно каким-то образом ее решать.

– Васин не справляется со своими обязанностями?

– Дело не только в нем. В целом в прошлом году в центре у ЦСКА было получше, чем сейчас. Сводить все к одному футболисту я бы не стал.