Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    У Масалитина есть претензии к обороне и атаке ЦСКА

    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин признался, что его не впечатлила игра армейцев в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом. У экс-игрока накопилась масса претензий как к оборонительной линии ЦСКА, так и к нападению.

    Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

    Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало — в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

    – Хотелось бы, чтобы ЦСКА выглядел посолиднее. Чтобы футболисты быстрее набрали нужную форму. К их игре есть очень много претензий.

    – Вы склоняетесь к тому, что игра была ничейная, или все-таки результат на табло объективный?

    – У армейцев было больше хороших моментов, особенно во втором тайме. Поэтому ЦСКА все-таки наиграл на победу, но опять же к атаке и обороне есть претензии.

    – Что вас конкретно смущает в атакующих действиях ЦСКА?

    – Совершенно очевидно, что у команды нет хорошего центрфорварда, который мог бы поставить точку или просто обострить игру. Грубо говоря, игра флангами, через Фернандеса и Щенникова, их легко накрывали. Хочется, чтобы центр взаимодействовал, активнее играли Дзагоев и Витиньо. Необходимо усиливаться.

    – То, что нужно усиление, вам пришло в голову после момента выхода один на один Оланаре?

    – Держать на скамейке двух иностранных игроков нецелесообразно. Надо брать других, которые будут действительно помогать клубу, а не наоборот.

    – Что вас не устраивает в обороне?

    – Соперник легко проходил центральную зону. В том году таких моментов было мало, по крайней мере, в чемпионате. Вообще центр обороны у ЦСКА – это старая проблема. Нужно каким-то образом ее решать.

    – Васин не справляется со своими обязанностями?

    – Дело не только в нем. В целом в прошлом году в центре у ЦСКА было получше, чем сейчас. Сводить все к одному футболисту я бы не стал.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11