«Бенфика» нацелилась на вратаря «Барселоны» Силлессена

«Бенфика» намерена вступить в переговоры с «Барселоной» по поводу приобретения голкипера Яспера Силлессена. «Орлы» видят в голландце замену Эдерсону, перебравшемуся нынешним летом в «Манчестер Сити».

Напомним, недавно сине-гранатовые приобрели у лиссабонского клуба защитника Нельсона Семеду.

Силлессен перешел в «Барселону» из «Аякса» в августе прошлого года. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2021 года. В минувшем сезоне 28-летний страж ворот провел 16 поединков, пропустив 19 голов.