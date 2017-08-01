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    «Бенфика» нацелилась на вратаря «Барселоны» Силлессена

    «Бенфика» намерена вступить в переговоры с «Барселоной» по поводу приобретения голкипера Яспера Силлессена. «Орлы» видят в голландце замену Эдерсону, перебравшемуся нынешним летом в «Манчестер Сити».

    Напомним, недавно сине-гранатовые приобрели у лиссабонского клуба защитника Нельсона Семеду.

    Силлессен перешел в «Барселону» из «Аякса» в августе прошлого года. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2021 года. В минувшем сезоне 28-летний страж ворот провел 16 поединков, пропустив 19 голов.

    Источник: Tribalfootball

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    01.08.2017 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 1 августа 2017, 15:05

      Крутой кипер! надо место в сборной отвоевывать, поэтому нужно играть в основе!

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