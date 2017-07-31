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  • Каррера: «Спартак» всегда стремится показывать хороший футбол и побеждать»

Каррера: «Спартак» всегда стремится показывать хороший футбол и побеждать»

31 июля 2017, 07:52
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о готовности своей команды к матчу российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который пройдет в Москве в понедельник, 31 июля, в 19:30 по московскому времени. По словам итальянского специалиста, к этой встрече готовы все футболисты, кроме Сердара Таски, испытывающего проблемы со стопой.

«Спартак» после двух туров имеет в своем активе два очка, «Краснодар» же набрал все шесть очков с начала чемпионата, одержав две победы.

– Все ли футболисты готовы сыграть с «Краснодаром»?

– Да, кроме Таски. У него проблемы со стопой. Посмотрим, как он завтра будет себя чувствовать.

– В матче предыдущего тура с «Уфой» не играл с первых минут Глушаков, что вызвало резонанс. Каково его физическое и эмоциональное состояние? Полностью ли он отдается на тренировках?

– Это был технический выбор для того, чтобы дать Денису отдохнуть. У него было мало времени после Кубка конфедераций, чтобы восстановить силы. Сейчас он чувствует себя нормально.

– С учетом того, что у «Краснодара» много травмированных, вам будет проще?

– Стараюсь обращать внимание только на свою команду.

– С «Краснодаром» у «Спартака» часто случались зрелищные матчи. Стоит ожидать такого же футбола, и считаете ли этот клуб конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Краснодарцы могут побороться за титул. Что касается игры, то мы всегда стремимся показывать хороший футбол и побеждать. Но во время игры может произойти все что угодно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Глушаков Денис Таски Сердар Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1501480879
Краснодар действительно сейчас обескровлен рядом травм. Но мы то знаем что после такого ошеломляющего старта в новом сезоне и Спартак может "удивить", в отрицательном смысле. Вот интересно, если команда снова сыграет вничейку или не дай бог.. даже говорить не хочу, что тогда будет с Каррерой? А так конечно надеюсь на первую победу Спартака. )
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Joker 555
1501482617
Спартак победит.Я думаю с прямыми конкурентами гладиаторы должны биться.
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Ехай Наxyй
1501483630
Стремится то стремится,но ни пуя у него не получается.
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Опорник84
1501484404
Спартак в прошлом сезоне показывал зрелищный футбол, надеюсь и в этом сезоне все встанет на свои места!
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Бугимен
1501485141
Даже загадывать не буду,просто пожелаю победы!
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