Каррера: «Спартак» всегда стремится показывать хороший футбол и побеждать»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о готовности своей команды к матчу российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который пройдет в Москве в понедельник, 31 июля, в 19:30 по московскому времени. По словам итальянского специалиста, к этой встрече готовы все футболисты, кроме Сердара Таски, испытывающего проблемы со стопой.

«Спартак» после двух туров имеет в своем активе два очка, «Краснодар» же набрал все шесть очков с начала чемпионата, одержав две победы.

– Все ли футболисты готовы сыграть с «Краснодаром»?

– Да, кроме Таски. У него проблемы со стопой. Посмотрим, как он завтра будет себя чувствовать.

– В матче предыдущего тура с «Уфой» не играл с первых минут Глушаков, что вызвало резонанс. Каково его физическое и эмоциональное состояние? Полностью ли он отдается на тренировках?

– Это был технический выбор для того, чтобы дать Денису отдохнуть. У него было мало времени после Кубка конфедераций, чтобы восстановить силы. Сейчас он чувствует себя нормально.

– С учетом того, что у «Краснодара» много травмированных, вам будет проще?

– Стараюсь обращать внимание только на свою команду.

– С «Краснодаром» у «Спартака» часто случались зрелищные матчи. Стоит ожидать такого же футбола, и считаете ли этот клуб конкурентом в борьбе за чемпионство?

– Краснодарцы могут побороться за титул. Что касается игры, то мы всегда стремимся показывать хороший футбол и побеждать. Но во время игры может произойти все что угодно.