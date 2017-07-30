УПЛ. «Черноморец» и «Олимпик» не справились с новичками турнира, «Александрия» и «Заря» обменялись голами

Состоялись очередные матчи третьего тура УПЛ. Одесский «Черноморец» оказался бит в Мариуполе, а участник Лиги Европы донецкий «Олимпик» не смог обыграть еще одного дебютанта соревнований – «Верес».

«Александрия» и «Заря» забили друг другу по разу.

УПЛ. 3-й тур

Мариуполь – Черноморец (Одесса) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вакуленко, 33 (с пен.); 2:0 – Фомин, 53; 3:0 – Вакуленко, 56.

Александрия – Заря (Луганск) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кулиш, 7; 1:1 – Гречишкин, 49 (с пен.).

Олимпик (Донецк) – Верес (Ривне) – 0:0

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