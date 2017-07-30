«Барселона» может приобрести Дибалу за 120 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, каталонский клуб рассматривает 23-летнего аргентинца в качестве замены Неймару, который близок к переходу в «ПСЖ», и готов заплатить за него 120 миллионов евро.

Ранее в руководстве туринской команды заявили, что не собираются продавать игрока и уже отклонили несколько выгодных предложений.

В прошлом сезоне Дибала провел за «Ювентус» в Серии А 31 матч, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.