Маротта: «Дибала не продается. Мы отклонили очень много предложений»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта опроверг информацию о возможном уходе нападающего Паоло Дибалы.

«Не продадим Пауло ни за какие деньги. Мы отклонили очень много предложений по его покупке. Когда игрок счастлив в «Ювентусе», он должен оставаться в клубе как можно дольше», – сказал итальянец.

Ранее сообщалось о желании Лионеля Месси играть с 23-летним Дибалой за «Барселону», если Неймар уйдет из команды.

В минувшем сезоне Дибала забил 19 голов и отдал девять результативных передач в 48 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.