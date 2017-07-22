Месси хочет видеть в «Барселоне» Дибалу, если Неймар покинет команду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть в каталонском клубе форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, если команду этим летом покинет Неймар.

Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец может продолжить карьеру в «ПСЖ», который готов заплатить за игрока 222 миллиона евро.

Напомним, Месси и Дибала являются партнерами по сборной Аргентины.