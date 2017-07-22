Месси хочет видеть в «Барселоне» Дибалу, если Неймар покинет команду

Будут играть и в клубе и в сборной вместе если расклад таковым будет, считает его своим преемником в Аргентине, а сборной постараться нужно ещё попасть на ЧМ..всё логично. С Неймаром непонятно, там батя тож решает много..да и сам хочет, вроде..а уж как ПСЖ с ним играть будет в ЛЧ - поглядим, стиль ему подходит..
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть в каталонском клубе форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, если команду этим летом покинет Неймар.
Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец может продолжить карьеру в «ПСЖ», который готов заплатить за игрока 222 миллиона евро.
Напомним, Месси и Дибала являются партнерами по сборной Аргентины.