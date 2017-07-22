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    Месси хочет видеть в «Барселоне» Дибалу, если Неймар покинет команду

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть в каталонском клубе форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, если команду этим летом покинет Неймар.

    Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец может продолжить карьеру в «ПСЖ», который готов заплатить за игрока 222 миллиона евро.

    Напомним, Месси и Дибала являются партнерами по сборной Аргентины.

    Источник: Don Balon

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    22.07.2017 20:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 16:36

      Будут играть и в клубе и в сборной вместе если расклад таковым будет, считает его своим преемником в Аргентине, а сборной постараться нужно ещё попасть на ЧМ..всё логично. С Неймаром непонятно, там батя тож решает много..да и сам хочет, вроде..а уж как ПСЖ с ним играть будет в ЛЧ - поглядим, стиль ему подходит..

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 23 июля 2017, 10:12

      Неймар не перейдёт

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 июля 2017, 23:59

      Эт все сми... неймар не такой тупой... мю реал и тд понимаю ну псж эт дно

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 июля 2017, 23:54

      Достойная замена.
      А Неймар сделает самую грубую ошибку в карьере.

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      Рейтинг: +7

      Arsenal_Official 22 июля 2017, 20:41

      Отличная замена

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