Билялетдинов – о Дзюбе в «Локомотиве»: «С трудом верится в подобный переход»

Экс-главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался по поводу возможного трансфера Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Такой переход кажется сомнительным. Не понимаю, зачем это «Зениту» и Артему Дзюбе. «Локомотиву», конечно, нужен нападающий вместо травмированного Ари. Но так ли нужен этот переход Дзюбе? Игрок должен чувствовать и понимать, что лучше для его карьеры в данный момент. Если Артема устраивают требования Манчини, то стоит остаться в «Зените». А если футболисту не подходит тренер, то в таком случае игрок начинает искать новую команду.

Если Дзюба считает, что в «Локомотиве» все будет выстлано ковровыми дорожками, то ошибается. Любой игрок должен завоевать место в основном составе, даже если его приглашают в команду. В тактику Семина он впишется, квалификация есть, опыт есть, мотивация будет. Но мне с трудом верится в подобный переход», — сказал специалист.

Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин сказал, что Дзюба потерял мотивацию.