Нигматуллин считает, что Дзюба потерял мотивацию для игры в футбол

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном переходе в стан железнодорожников нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что московский клуб может арендовать 28-летнего россиянина.

«Дзюба может хорошо подойти красно-зеленым, если найдет мотивацию для игры в футбол. На данный момент он ее потерял. С Артемом трудно сработаться, ему в первую очередь нужно сойтись на личностном характере с главным тренером.

С Манчини трудно найти ту самую связь, у него часто случаются ссоры с игроками. Два своенравных человека сейчас работают в «Зените»: один – на позиции тренера, другой – игрока. Есть вероятность, что они не сработаются.

Семин идет на уступки тем игрокам, которые ему действительно нужны. Достаточно гибкий тренер в отношении с игроками. Вполне возможно, что данное сотрудничество принесет плоды», – сказал Нигматуллин.