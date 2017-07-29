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  • Нигматуллин считает, что Дзюба потерял мотивацию для игры в футбол

Нигматуллин считает, что Дзюба потерял мотивацию для игры в футбол

29 июля 2017, 22:32
9

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном переходе в стан железнодорожников нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что московский клуб может арендовать 28-летнего россиянина.

«Дзюба может хорошо подойти красно-зеленым, если найдет мотивацию для игры в футбол. На данный момент он ее потерял. С Артемом трудно сработаться, ему в первую очередь нужно сойтись на личностном характере с главным тренером.

С Манчини трудно найти ту самую связь, у него часто случаются ссоры с игроками. Два своенравных человека сейчас работают в «Зените»: один – на позиции тренера, другой – игрока. Есть вероятность, что они не сработаются.

Семин идет на уступки тем игрокам, которые ему действительно нужны. Достаточно гибкий тренер в отношении с игроками. Вполне возможно, что данное сотрудничество принесет плоды», – сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Нигматуллин Руслан
Комментарии (9)
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paracetamol
1501357085
Если Дзюба потерял мотивацию, зачем его Локам брать. Хоть бы подумал, прежде чем гундеть, грязные бабки отрабатывая, старый хрыч.
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insider_retro
1501359097
У Юрия Палыча не забалуешь.... Руслан Каримович, крутишь музон и крути... Не надо советов по несостоявшейся теме....
Ответить
Вадим 1972
1501367809
А нужен ли он Локомотиву ? Только зарплату бешенную платить.
Ответить
dyema
1501378711
Нигматуллин в раздевалке Зенита ночует?
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bolela_16
1501383053
Звезда во лбу и лень не дают...
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anri1703
1501389853
с апл к нам в аренду не пойдут( вот и приходится искать тут
Ответить
77SAM
1501393825
И не только он
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Каратель помойников
1501398069
бля "сходиться надо с тренером...",что за бред гомосяче-шоубизнесный)))) играй,выкладывайся на тренировках,тренер тебя обязательно заметит и оценит как ИГРОКА! с сходиться ни с кем не надо.другое дело что полено только хохмить в соцсетях последнее время мастак,а за это в основу не ставят
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OfaZavr
1501400686
Локомотиву лучше кого-нибудь подешевле и получше найти.
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