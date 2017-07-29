Источник: «Локомотив» может арендовать Дзюбу

«Локомотив» может взять в аренду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Как заявляет источник, знакомый с ситуацией, вероятность такого перехода оценивается в 65%.

Однако, даже если клубам удастся договориться, вероятно, железнодорожникам придется приложить немало усилий, чтобы достичь договоренности с самим футболистом, который, судя по всему, может существенно потерять в зарплате в случае перехода в стан красно-зеленых.

Напомним, в матче второго тура с ЦСКА тяжелую травму получил форвард «Локомотива» Ари, которому на восстановление понадобится около четырех месяцев.