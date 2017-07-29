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Источник: «Локомотив» может арендовать Дзюбу

29 июля 2017, 18:44
22

«Локомотив» может взять в аренду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Как заявляет источник, знакомый с ситуацией, вероятность такого перехода оценивается в 65%.

Однако, даже если клубам удастся договориться, вероятно, железнодорожникам придется приложить немало усилий, чтобы достичь договоренности с самим футболистом, который, судя по всему, может существенно потерять в зарплате в случае перехода в стан красно-зеленых.

Напомним, в матче второго тура с ЦСКА тяжелую травму получил форвард «Локомотива» Ари, которому на восстановление понадобится около четырех месяцев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Alex ostrov
1501343214
Скорее бы!!!!
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sprint5
1501343773
бедный Дзюба
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Svoysvoemubrat
1501343793
Что паровозы дровами топятся?
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Одинокий волк Маквейд
1501344132
Про него Федун говорил, что мать за копейку удавит, сейчас посмотрим.
Ответить
Черкизовский Кот
1501344363
Самый дружный коллектив - это наш Локомотив! И вот этого Иуду ждать в Черкизово не буду!
Ответить
Ser_Aleks
1501344451
А потом не надо удивляться, почему молодежь бежит из клуба. Если им не дают шанс.
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Fedor4uk
1501345478
Только не это дерево,пусть лучше молодой Галаджан играет
Ответить
серега кашин
1501345623
дзюба допи...ся скоро по рукам пойдет
Ответить
RedGreenHooligan
1501350416
о! Дзюба то Миранчука так и не поймал))) придет в клуб, а там их двое.... знатных люлей отгребет)))
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paracetamol
1501357289
Да опять мелкий ара сплетни распространяет. Надоел уже на Наш Футболе.
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