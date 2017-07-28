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  • Луческу: «Для попадания в ЛЧ «Зениту» не хватило нормального газона в матче с «Ахматом»

Луческу: «Для попадания в ЛЧ «Зениту» не хватило нормального газона в матче с «Ахматом»

28 июля 2017, 23:47
19

Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о причинах непопадания питерцев Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

«Краснодар» и «Ростов» – очень серьезные команды, они это доказали в еврокубках. И мы их опередили на 12 и 13 очков соответственно. Я уже говорил: для попадания в Лигу чемпионов нам не хватило всего чуть­-чуть. Нормального газона в домашней встрече с «Ахматом» (0:1 в 27 туре – прим. «Бомбардира»).

Условия, в которые нас поставили, обязав играть в начале мая на «Крестовском», для нормального футбола не подходили, и я, кстати, об этом еще до матча говорил. И при этом мы выглядели хорошо, переиграли соперника. Но невозможно на таком ужасном поле созидать! Одна ошибка, гол – и мы без Лиги чемпионов», – сказал Луческу.

Об увольнении румынского специалиста стало известно 28 мая. Четыре дня спустя команду возглавил Роберто Манчини.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (19)
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сасас
1501275700
Он когда-нибудь угомонится??
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сасас
1501275782
На самом деле Зениту нехватило нормального тренера
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challenger98
1501276471
Уже давным давно не в команде, а всё продолжает жаловаться. Стальной человек, не остановить
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x-x-x-x-x
1501276541
Тереку не мешал газон выигрывать у вас?
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Небесная
1501276757
До каких пор он будет трындеть? Это уже не смешно.
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APchelov
1501277593
Какое счастье, что цыгана больше нет
Ответить
Asbjorn
1501278028
газон и отсутствие нормального тренера
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Tostao
1501280142
Табор уже давно ушёл, а цыган всё ещё костёр затушить не может.
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арейская
1501287700
Всё не может успокоится, или это до сих пор отрывки из предыдущих высказываний цитируются?
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cska-62
1501294925
А разве в прошлом сезоне был "Ахмат", а не "Терек"? Или Луческу и переименование клуба предвидел?
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