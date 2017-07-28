Луческу: «Для попадания в ЛЧ «Зениту» не хватило нормального газона в матче с «Ахматом»

Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о причинах непопадания питерцев Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

«Краснодар» и «Ростов» – очень серьезные команды, они это доказали в еврокубках. И мы их опередили на 12 и 13 очков соответственно. Я уже говорил: для попадания в Лигу чемпионов нам не хватило всего чуть­-чуть. Нормального газона в домашней встрече с «Ахматом» (0:1 в 27 туре – прим. «Бомбардира»).

Условия, в которые нас поставили, обязав играть в начале мая на «Крестовском», для нормального футбола не подходили, и я, кстати, об этом еще до матча говорил. И при этом мы выглядели хорошо, переиграли соперника. Но невозможно на таком ужасном поле созидать! Одна ошибка, гол – и мы без Лиги чемпионов», – сказал Луческу.

Об увольнении румынского специалиста стало известно 28 мая. Четыре дня спустя команду возглавил Роберто Манчини.