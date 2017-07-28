Сычев не желает становиться тренером

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своих перспективах в будущем. Футболист не намерен после завершения своей карьеры уходить в тренеры. По его словам – это неблагодарная работа.

«Тренером точно не стану. Неблагодарная профессия, в которой все зависит не только от твоих профессиональных качеств, но и от множества разных факторов. Зачастую не имеющих прямого отношения к игре.

Больше привлекает другое направление – менеджер, спортивный директор. Пример для подражания – Алексей Смертин. Знает английский и французский, в одном из комитетов УЕФА представляет интересы российского футбола. Смотрю на Лешку и понимаю – есть, к чему стремиться», – сказал Сычев.

Напомним, что перед стартом текущего сезона омич вернулся в футбол, подписав контракт с фарм-клубом «Локомотива».