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Сычев считает, что его игра ухудшилась из-за сглаза

28 июля 2017, 01:20
11

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев признался, что обращался за помощью к экстрасенсам. По мнению футболиста, его игра ухудшилась из-за сглаза.

– Корреспонденты до вас дозванивались, пытались расспросить про Малайзию. Вы открещивались.

– Мне хотелось остаться в тени. Да и сглазить боялся, верю в эти вещи.

– Вы же прошли через сглаз.

– Совершенно верно.

– Обращались к экстрасенсам?

– Приезжали люди из Тибета, приближенные к Ламе. Подтверждали, что у меня проблема с воздействием негативной энергетики со стороны.

– Вы это чувствовали?

– Да. Голов не было, уверенность пропадала. Какой-то ком нарастал. Если начну говорить «меня сглазили» – люди будут смеяться? Глупо же звучит?

– Едва ли. Смешного тут мало.

– Я отношусь к этому серьезно. Кто-то поставил четкую задачу. Меня все угнетало, остро переживал. Но потом научился работать с самим собой.

– Когда все прошло?

– С уходом из «Локомотива». Последняя моя аренда – Казахстан, 2015 год. Там многое переосмыслил. Наверное, это называется «взросление», «мудрость»…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий
Комментарии (11)
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Asbjorn
1501194327
Так вот оно что
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bashnat013
1501207790
Посмешище
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Дядя Серёжа
1501209118
Мудрость...Аж мурашки.
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EcioAuditore
1501210731
Т.е наши сборная вся под сглазом, если из такой же логики выходить
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Ще Гевара
1501212029
Трах-тибидох-тибидох.
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SanInstructor
1501217321
Заговор против Сычева
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Gullit 76
1501223400
Вообще - то Православные от сглаза молитву читают,а не к Ламе бегают.
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Опорник84
1501226696
Отсутствие мастерства-это теперь сглазом называется!
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Тамхар
1501227322
Так-так-так... А я-то голову сломал, в чем там дело было. О сглазе и не подумал, бестолковый, а оно вон оно как! Не, Димка, тебе поближе к передаче "Битва экстрасенсов" нужно устраиваться, или еще где на телевидении (только на МАТЧ на лезь, там и без тебя народу хватает). С футболом вообще лучше заканчивать. Совсем.
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Dominator777
1501233939
Вот это объяснение!!! Высказывания Дзюбы и комментарии эксперта Бубна супротив такого объяснения - детский лепет.
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