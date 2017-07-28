Сычев считает, что его игра ухудшилась из-за сглаза

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев признался, что обращался за помощью к экстрасенсам. По мнению футболиста, его игра ухудшилась из-за сглаза.
– Корреспонденты до вас дозванивались, пытались расспросить про Малайзию. Вы открещивались.
– Мне хотелось остаться в тени. Да и сглазить боялся, верю в эти вещи.
– Вы же прошли через сглаз.
– Совершенно верно.
– Обращались к экстрасенсам?
– Приезжали люди из Тибета, приближенные к Ламе. Подтверждали, что у меня проблема с воздействием негативной энергетики со стороны.
– Вы это чувствовали?
– Да. Голов не было, уверенность пропадала. Какой-то ком нарастал. Если начну говорить «меня сглазили» – люди будут смеяться? Глупо же звучит?
– Едва ли. Смешного тут мало.
– Я отношусь к этому серьезно. Кто-то поставил четкую задачу. Меня все угнетало, остро переживал. Но потом научился работать с самим собой.
– Когда все прошло?
– С уходом из «Локомотива». Последняя моя аренда – Казахстан, 2015 год. Там многое переосмыслил. Наверное, это называется «взросление», «мудрость»…