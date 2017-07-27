Сычев: «В 2002 году не хотел покидать «Спартак». Но со стороны клуба начались угрозы и травля»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев рассказал об обстоятельствах своего ухода из красно-белой команды в далеком 2002 году. По словам футболиста, клуб по отношению к нему вел себя очень грязно.

«Тема моего ухода из «Спартака» очень личная, до сих пор болит. Что я тогда понимал, 18 лет парню… Увы, Олег Романцев тогда мало что решал. Если бы все от именно от него зависело, то никуда бы я, конечно, не ушел. Мое искреннее желание было остаться в «Спартаке». Никуда не хотел уходить. Никуда. Говорю вам как на духу. Представляете, какое у меня было состояние: играю в «Спартаке», только что на ЧМ-2002 съездил. Это ведь чудо.

Отец на меня не влиял — только защищал. Это со стороны клуба началась травля, угрозы — любой отец на его месте поступил бы так же. Я ведь уже тогда, на заработанные, купил родителям квартиру в центре Омска. Им больше ничего не нужно было, у нас в семье никогда не стоял вопрос материальных ценностей. Люди говорили и писали о нас всякое – выставили всю семью рвачами.

Меня начали так жестко третировать, что стало страшно за свою жизнь. Это было со стороны руководства клуба. Методы у них были такие. Непростой момент. Те, кто за меня встал, не хотели моего ухода из «Спартака». Говорили: «Он остается, правами владеем пополам, он играет дальше». Это такой бизнес-подход, не знаю. У них не было первой задачи забрать меня из «Спартака», была задача защитить. Отец сам не мог пойти против руководства клуба, которое хотело переподписать меня на кабальных условиях.

Это я сейчас сам понимаю, а тогда просто хотел играть в клубе. Но началось: ты – наш, нет, ты – наш. Как может 18-летний мальчик противостоять таким людям? Сейчас другое время, другие рычаги, а тогда было страшно. Я хотел вернуться, разговоры были, но Леонид Федун был категорически против», – говорит Сычев.

На протяжении 2002 года форвард провел за «Спартак» 18 матчей, забивая за матч в среднем полгола.