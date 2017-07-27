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  • Сычев: «В 2002 году не хотел покидать «Спартак». Но со стороны клуба начались угрозы и травля»

Сычев: «В 2002 году не хотел покидать «Спартак». Но со стороны клуба начались угрозы и травля»

27 июля 2017, 21:10
12

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев рассказал об обстоятельствах своего ухода из красно-белой команды в далеком 2002 году. По словам футболиста, клуб по отношению к нему вел себя очень грязно.

«Тема моего ухода из «Спартака» очень личная, до сих пор болит. Что я тогда понимал, 18 лет парню… Увы, Олег Романцев тогда мало что решал. Если бы все от именно от него зависело, то никуда бы я, конечно, не ушел. Мое искреннее желание было остаться в «Спартаке». Никуда не хотел уходить. Никуда. Говорю вам как на духу. Представляете, какое у меня было состояние: играю в «Спартаке», только что на ЧМ-2002 съездил. Это ведь чудо.

Отец на меня не влиял — только защищал. Это со стороны клуба началась травля, угрозы — любой отец на его месте поступил бы так же. Я ведь уже тогда, на заработанные, купил родителям квартиру в центре Омска. Им больше ничего не нужно было, у нас в семье никогда не стоял вопрос материальных ценностей. Люди говорили и писали о нас всякое – выставили всю семью рвачами.

Меня начали так жестко третировать, что стало страшно за свою жизнь. Это было со стороны руководства клуба. Методы у них были такие. Непростой момент. Те, кто за меня встал, не хотели моего ухода из «Спартака». Говорили: «Он остается, правами владеем пополам, он играет дальше». Это такой бизнес-подход, не знаю. У них не было первой задачи забрать меня из «Спартака», была задача защитить. Отец сам не мог пойти против руководства клуба, которое хотело переподписать меня на кабальных условиях.

Это я сейчас сам понимаю, а тогда просто хотел играть в клубе. Но началось: ты – наш, нет, ты – наш. Как может 18-летний мальчик противостоять таким людям? Сейчас другое время, другие рычаги, а тогда было страшно. Я хотел вернуться, разговоры были, но Леонид Федун был категорически против», – говорит Сычев.

На протяжении 2002 года форвард провел за «Спартак» 18 матчей, забивая за матч в среднем полгола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Сычев Дмитрий
Комментарии (12)
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84aivengo
1501179549
там тогда сраный червиченко руководил..
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серега кашин
1501180449
вся история с обоих сторон была запутана. сейчас правды и не узнаешь
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Диктор
1501180710
Пиздо...л.
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Nesterenko
1501181365
Дима, самое обидное было в 2005 году, когда в Казани ты получил травму и Локо поплыл в чемпионате. Да и сборной тогда ты очень нужен был. А потом уже после травмы так ярко выступать не удавалось....
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a_who
1501181770
оправдывается... ссычев
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mihail200606
1501181829
не знаю , что там в спартаке было да и неважно это уже сейчас кто там в чем виноват и кто что как понял.. но по крайней мере сыч и кержаков - это были два светлых пятна на том ЧМ 2002, бездарно просранным романцевым в простейшей из возможных групп (очень похожей, кстати, по составу на группу нашу на ЧМ 2014).. только они в последнем групповом матче с бельгией чтото пытались сделать и бились до конца, остальное г...но , в основном спартаковское, стояло пешком...
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pato08
1501181860
Червиченко это страшный сон Спартака! До сих пор отходим...
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38 попугаев
1501182466
Я помню тогда воспринял его уход как личное предательство. Впечатлительный тогда был))
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александр 59
1501209027
Чего это решил прошлое ворошить. Но всё стало на свои места после второй ссылки где Сычёва сглазили. Поплыл парень на Канальчикову дачу
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nik55
1501222156
не надо пи---ть ты захотел много денег, вот в чем причина
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