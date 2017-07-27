Помощник Гончаренко: «Виктор Михайлович прекрасно использует метод кнута и пряника»

Тренер московского ЦСКА Руслан Зубик, уже продолжительное время идущий бок о бок с наставником армейцев Виктором Гончаренко, охарактеризовал тренерский стиль белорусского специалиста.

«Знаете, какой любимый вопрос у приезжающих на стажировку тренеров? «Скажите, у Гончаренко авторитарный стиль управления или либеральный?». На самом деле, его метод можно охарактеризовать очень просто: кнут и пряник. Суть в том, что в этой работе необходим баланс, и Виктор Михайлович прекрасно его чувствует», – говорит Зубик.

На протяжении своей тренерской карьеры помимо ЦСКА Гончаренко работал с БАТЭ, «Кубанью», «Уралом» и «Уфой».