Семеду: «С детства болел за «Барселону». Роналдиньо – мой кумир»

Новичок «Барселоны» Нельсон Семеду дал первое интервью в статусе игрока сине-гранатовых. Клуб объявил о трансфере 14 июля.

«Я с детства болел за «Барселону», мне всегда нравилась игра команды. Больше других на меня повлиял Роналдиньо – в то время играл на позиции атакующего полузащитника, и он был моим кумиром. Хотя нет, он и сейчас им является! Я смотрел всего матчи с его участием. Его игра безусловно оказала огромное влияние на меня», – сказал 23-летний португалец.

Сумма перехода Семеду из «Бенфики» составила 30 миллионов евро.