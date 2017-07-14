Семеду за 30 миллионов стал футболистом «Барселоны»

Футболист сборной Португалии Нельсон Семеду, ранее защищавший цвета «Бенфики», подписал контракт с «Барселоной». О том, что соглашение будет подписано, сообщалось еще 13 июля. Известно, что за игрока сине-гранатовым пришлось выложить 30 миллионов евро, не считая различных бонусов.

За «Бенфику» Семеду выступал с 2015 года, провел 65 матчей и трижды поразил чужие ворота. В качестве игрока сборной Португалии футболист принимал участие в недавнем Кубке конфедераций-2017, где его команда заняла третье место.

Таблица трансферов Примеры