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    Семеду за 30 миллионов стал футболистом «Барселоны»

    Футболист сборной Португалии Нельсон Семеду, ранее защищавший цвета «Бенфики», подписал контракт с «Барселоной». О том, что соглашение будет подписано, сообщалось еще 13 июля. Известно, что за игрока сине-гранатовым пришлось выложить 30 миллионов евро, не считая различных бонусов.

    За «Бенфику» Семеду выступал с 2015 года, провел 65 матчей и трижды поразил чужие ворота. В качестве игрока сборной Португалии футболист принимал участие в недавнем Кубке конфедераций-2017, где его команда заняла третье место.

    Таблица трансферов Примеры

    Источник: ФК «Барселона»

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    14.07.2017 19:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 28 июля 2017, 12:41

      я за 30 лямов тоже стал бы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +202

      Ronko 15 июля 2017, 00:18

      Вы хотя бы позицию игрока пишите.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 23:08

      Показалось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 14 июля 2017, 22:19

      Ну вот убрать "у" и добавить суффикс "ов" . Шикарно будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 14 июля 2017, 22:04

      Больше чем уверен, очередной провальный трансфер Барсы

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 14 июля 2017, 21:08

      Самеду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 июля 2017, 20:16

      Ждем из Франции Вератти
      Чтобы всех сильней задратти!

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 14 июля 2017, 20:01

      Успехов в новом клубе Семеду!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 июля 2017, 19:41

      подруга криштины ... цитирую- "черный шоколад" ....

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 14 июля 2017, 19:30

      BARCA BEST!

      1
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