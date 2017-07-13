Официально: Семеду перейдет в «Барселону»

«Барселона» объявила о достижении договоренности с «Бенфикой» по поводу покупки защитника Нельсона Семеду. Завтра бронзовый призер Кубка конфедераций-2017 пройдет медосмотр в каталонском клубе. О сумме сделки и сроках будущего соглашения не сообщается. Согласно информации Record, сине-гранатовые предложили за 23-летнего футболиста 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Семеду сыграл в 47 матчах всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Семеду со стороны манчестерских клубов.