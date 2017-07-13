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    Официально: Семеду перейдет в «Барселону»

    «Барселона» объявила о достижении договоренности с «Бенфикой» по поводу покупки защитника Нельсона Семеду. Завтра бронзовый призер Кубка конфедераций-2017 пройдет медосмотр в каталонском клубе. О сумме сделки и сроках будущего соглашения не сообщается. Согласно информации Record, сине-гранатовые предложили за 23-летнего футболиста 30 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Семеду сыграл в 47 матчах всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к Семеду со стороны манчестерских клубов.

    Источник: ФК «Барселона»

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    13.07.2017 22:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 14 июля 2017, 00:51

      Коутиньо + Верратти = Витиньо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 14 июля 2017, 00:39

      ХАХАХА Я сначала Самедов прочитал подахуел

      4
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 13 июля 2017, 23:27

      Посмотрим закроет ли он дыру в защите!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2017, 22:51

      Прочитал сначало Самедов ))), думал крыша съехала )))

      4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > acer2003 13 июля 2017, 23:31

      Тоже почудилось)).

      0
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > gosproektikabinet 13 июля 2017, 23:32

      Ты про что вообще? Оо.

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