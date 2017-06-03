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    Президент «Бенфики» отправился в Англию, чтобы обсудить трансфер Линделофа и Семеду в «Манчестер Юнайтед»

    Защитники «Бенфики» Виктор Линделоф и Нельсон Семеду в ближайшее время могут стать игроками «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, президент лиссабонского клуба Луиш Филипе Виейра отправился в Англию, чтобы обсудить трансфер футболистов в стан «красных дьяволов».

    Сообщается, что переход шведа и португальца обойдется манкунианцам примерно в 95 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Линделоф принял участие в 47-ми матчах, отметившись одним голом. Семеду также провел 47 поединков, забив два мяча и сделав 12 результативных передач.

    Источник: Express.co.uk

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    03.06.2017 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 июня 2017, 20:49

      Нормально, купить хочет МЮ, а договариваться едет президент Бенфики . . . чо т молчат про выход из Евросоюза, как это скажется на легионерах в АПЛ???

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