Президент «Бенфики» отправился в Англию, чтобы обсудить трансфер Линделофа и Семеду в «Манчестер Юнайтед»

Защитники «Бенфики» Виктор Линделоф и Нельсон Семеду в ближайшее время могут стать игроками «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, президент лиссабонского клуба Луиш Филипе Виейра отправился в Англию, чтобы обсудить трансфер футболистов в стан «красных дьяволов».

Сообщается, что переход шведа и португальца обойдется манкунианцам примерно в 95 миллионов евро.

В минувшем сезоне Линделоф принял участие в 47-ми матчах, отметившись одним голом. Семеду также провел 47 поединков, забив два мяча и сделав 12 результативных передач.