ФНЛ. «Балтика» разгромила «Тамбов», «Кубань» дома обыграла «Шинник»

Встреча четвертого тура ФНЛ «Балтика» – «Тамбов» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы на счету Кирилла Погребняка, Алишера Джалилова и Дмитрия Скопинцева. Команда из Калининграда занимает второе место в турнирной таблице.

В параллельной встрече «Кубань» с минимальным счетом одолела ярославский «Шинник». Мяч забил Никита Маляров.

Россия. Первенство ФНЛ. 4-й тур

Балтика (Калининград) – Тамбов – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Погребняк, 3; 2:0 – Джалилов, 31, 3:0 – Скопинцев, 52.

Кубань (Краснодар) – Шинник (Ярославль) – 1:0

Гол: 1:0 – Маляров, 29.

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