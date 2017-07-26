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  • Гаджиев назвал работу составителей календаря РФПЛ непрофессиональной и безответственной

Гаджиев назвал работу составителей календаря РФПЛ непрофессиональной и безответственной

26 июля 2017, 18:35
11

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев раскритиковал людей, отвечающих за календарь РФПЛ, и назвал комфорт на домашнем стадионе клуба недостаточным.

«Составители календаря совершенно не обращают внимания на интересы клубов. Непрофессионально и безответственно! Как можно в Перми играть в декабре, но в Махачкале – в жару. Даже в странах, где мягче климат, летом не играют!

Стадион построить сложно, у края много и других проблем. Но «Звезду» в порядок привести надо. Чувствую, что людям интересен «Амкар», минимальные затраты на ремонт стадиона обернулись бы увеличением посещаемости.

Болельщикам нужен другой комфорт на стадионе. Мы отстаем от городов, принимающих ЧМ-2018», – заявил специалист.

К третьему туру РФПЛ «Амкар» подходит без набранных очков.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (11)
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dok66
1501083690
Что то Гаджиев заистерил ? После двух проигрышей что ли ?
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OfaZavr
1501085321
В точку.
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серега кашин
1501086166
всем давно уже известно, что российским футболом руководят, мягко говоря, неодыкватные люди
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portero
1501088461
из года в год такая хрень, как будто спецом издеваются
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Тазит
1501090245
Полностью согласен с Гаджи Муслимычем... Такое ощущение, что календарь составляют дебилы...
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paracetamol
1501094255
Действительно глупость.
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nemolod
1501101820
Пока не вернутся к сезону весна-осень,ничего не изменится-играть надо летом,тогда и народ пойдет на стадионы,пусть наконец РФС определится кому нужен нынешний ноябрьско-декабрьский календарь им или болельщикам?
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СШГЭС
1501127499
Была же нормальная страна, а потом вдруг все стали дебилами.
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Сибирь за Спартак
1501128113
Анжи первые три тура дома играет, вредительство. Потом будут сетовать на плохую посещаемость.
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Svoysvoemubrat
1501128915
Чиновников нужно заменить программным обеспечением и жизнь наладится в один миг.
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