Гаджиев назвал работу составителей календаря РФПЛ непрофессиональной и безответственной

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев раскритиковал людей, отвечающих за календарь РФПЛ, и назвал комфорт на домашнем стадионе клуба недостаточным.

«Составители календаря совершенно не обращают внимания на интересы клубов. Непрофессионально и безответственно! Как можно в Перми играть в декабре, но в Махачкале – в жару. Даже в странах, где мягче климат, летом не играют!

Стадион построить сложно, у края много и других проблем. Но «Звезду» в порядок привести надо. Чувствую, что людям интересен «Амкар», минимальные затраты на ремонт стадиона обернулись бы увеличением посещаемости.

Болельщикам нужен другой комфорт на стадионе. Мы отстаем от городов, принимающих ЧМ-2018», – заявил специалист.

К третьему туру РФПЛ «Амкар» подходит без набранных очков.