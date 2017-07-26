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Гришина не устроила игра ЦСКА в первом матче против АЕКа

26 июля 2017, 15:54
3

Бывший главный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин дал оценку игре армейцев в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа (2:0). По словам специалиста, россиянам есть в чем добавлять.

«Победа ожидаема. Если еще и АЕК не проходить в том состоянии, в котором находится греческий клуб, где игроки, например, Марко Ливайя, который в основной состав «Рубина» не выходил, тогда и говорить не о чем. Все ожидаемо.

Однако не понравилось качество игры, а особенно в первом тайме: очень много длинных передач, мало комбинационной игры впереди. Но с другой стороны, стоял на кону результат и его достигли. Игра оставляет желать лучшего. Надо прибавлять в этом», – заявил Гришин.

Ответная встреча между россиянами и греками состоится 2 августа на «ВЭБ Арене».

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА АЕК Гришин Александр
Комментарии (3)
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Pro100Kid
1501077261
Игра забудется, результат останется - простая истина.
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SunRomeS
1501080366
В данном состоянии ЦСКА, может, хотел сказать? Команде и так в колею бы войти и не выкатиться из неё...
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Бугимен
1501498994
А мне понравилась игра ЦСКА Лиге чемпионов,есть конечно косяки, но в целом молодцы ЦСКА! Удачи Лиги чемпионов!!!
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