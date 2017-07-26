Гришина не устроила игра ЦСКА в первом матче против АЕКа

Бывший главный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин дал оценку игре армейцев в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа (2:0). По словам специалиста, россиянам есть в чем добавлять.

«Победа ожидаема. Если еще и АЕК не проходить в том состоянии, в котором находится греческий клуб, где игроки, например, Марко Ливайя, который в основной состав «Рубина» не выходил, тогда и говорить не о чем. Все ожидаемо.

Однако не понравилось качество игры, а особенно в первом тайме: очень много длинных передач, мало комбинационной игры впереди. Но с другой стороны, стоял на кону результат и его достигли. Игра оставляет желать лучшего. Надо прибавлять в этом», – заявил Гришин.

Ответная встреча между россиянами и греками состоится 2 августа на «ВЭБ Арене».