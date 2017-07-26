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    Попов: «Пока оценивать работу Манчини в Петербурге рано»

    Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов, тренирующий сейчас майкопскую «Дружбу», не торопится оценивать работу Роберто Манчини в «Зените». По его словам, это можно будет сделать только в концовке чемпионата. Это же относится и к новичкам клуба.

    В третьем туре российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит встретиться с «Тосно». Игра состоится в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

    – Манчини в качестве главного тренера «Зенита» выглядит предпочтительнее Луческу?

    – Пока оценивать работу Манчини в Петербурге рано. Это можно будет делать только в конце сезона, когда станет ясно, выполнил ли он поставленные перед ним задачи. «Зенит» – топ-клуб российского масштаба, и наверняка он хочет побеждать во всех турнирах, в которых участвует. А что касается Луческу, то, думаю, у него в Питере просто не срослось – так бывает. На протяжении своей тренерской карьеры Луческу подтверждал свой высокий класс, это даже не обсуждается.

    – Паредес и Дриусси пришлись в «Зените» ко двору?

    – Игроки они неплохие, но, опять же, по двум официальным матчам больших выводов делать не стоит. В любом случае, целесообразность этих трансферов покажет только время. Все точки над «i» расставит итоговый результат сезона.

    – Шатов с Кузяевым по первым играм чемпионата вам понравились?

    – Да. Если у Шатова не будет проблем со здоровьем, то он должен провести хороший год. Кузяев – молодой парень с большим желанием. Вообще, «Зенит» правильно сейчас делает, что вводит в команду относительно молодых игроков: у них горят глаза, им есть что доказывать.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.07.2017 08:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:55

      Вот обставит Карреру, тогда и оценим.

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