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Попов: «Пока оценивать работу Манчини в Петербурге рано»

26 июля 2017, 08:17
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Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов, тренирующий сейчас майкопскую «Дружбу», не торопится оценивать работу Роберто Манчини в «Зените». По его словам, это можно будет сделать только в концовке чемпионата. Это же относится и к новичкам клуба.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит встретиться с «Тосно». Игра состоится в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

– Манчини в качестве главного тренера «Зенита» выглядит предпочтительнее Луческу?

– Пока оценивать работу Манчини в Петербурге рано. Это можно будет делать только в конце сезона, когда станет ясно, выполнил ли он поставленные перед ним задачи. «Зенит» – топ-клуб российского масштаба, и наверняка он хочет побеждать во всех турнирах, в которых участвует. А что касается Луческу, то, думаю, у него в Питере просто не срослось – так бывает. На протяжении своей тренерской карьеры Луческу подтверждал свой высокий класс, это даже не обсуждается.

– Паредес и Дриусси пришлись в «Зените» ко двору?

– Игроки они неплохие, но, опять же, по двум официальным матчам больших выводов делать не стоит. В любом случае, целесообразность этих трансферов покажет только время. Все точки над «i» расставит итоговый результат сезона.

– Шатов с Кузяевым по первым играм чемпионата вам понравились?

– Да. Если у Шатова не будет проблем со здоровьем, то он должен провести хороший год. Кузяев – молодой парень с большим желанием. Вообще, «Зенит» правильно сейчас делает, что вводит в команду относительно молодых игроков: у них горят глаза, им есть что доказывать.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Кузяев Далер Паредес Леандро Дриусси Себастьян Луческу Мирча Манчини Роберто Попов Денис
Комментарии (1)
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СШГЭС
1501052103
Вот обставит Карреру, тогда и оценим.
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