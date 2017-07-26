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    «Ювентус» отказался от покупки Матича, «МЮ» – главный претендент на серба

    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцо сообщил о завершении кампании «Ювентуса» по покупке полузащитника «Челси» Неманьи Матича. Туринский клуб переключился на хавбека «ПСЖ» Блейза Матюиди, которым уже неоднократно интересовался ранее.

    Главный претендентом на игрока сборной Сербии стал «Манчестер Юнайтед». Ранее стало известно о том, что 28-летний Матич тренируется отдельно от команды Антонио Конте. Согласно последней информации, владелец «пенсионеров» Роман Абрамович готов отпустить игрока в «Юнайтед». Сумма возможного трансфера оценивается в 50 миллионов фунтов.

    Матич вернулся в «Челси» из «Бенфики» в июле 2014 года. Лиссабонский клуб заработал на продаже 25 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник вышел на поле в 40 матчах всех турниров, отметившись двумя голами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.07.2017 01:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июля 2017, 10:36

      АПЛ сейчас со своими суммами закроет доступ внешнему рынку и будут вариться в собственном соку. Игроков собирать с других лиг и Матичей мариновать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 26 июля 2017, 08:29

      Когда же эта сага закончится...

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