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    Матич тренируется отдельно от «Челси» и намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич в ближайшее время может сменить клубную прописку.

    По информации источника, на данный момент 28-летний серб работает отдельно от основной команды и намерен перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что лондонский клуб планировал продлить контракт с игроком, но после безуспешных переговоров решил его продать и выручить от сделки не менее 40 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Матич провел за «Челси» в АПЛ 35 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.07.2017 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 13 июля 2017, 13:38

      Дикая связка Микрафон и Матич )

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