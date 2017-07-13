Матич тренируется отдельно от «Челси» и намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации источника, на данный момент 28-летний серб работает отдельно от основной команды и намерен перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что лондонский клуб планировал продлить контракт с игроком, но после безуспешных переговоров решил его продать и выручить от сделки не менее 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Матич провел за «Челси» в АПЛ 35 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.