Абрамович согласился продать Матича в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов

Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Владелец лондонского клуба Роман Абрамович согласился отпустить игрока сборной Сербии. 28-летний хавбек обойдется «красным дьяволам» в 50 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что футболиста видеть в своей команде желает главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
В прошлом сезоне АПЛ Матич провел 35 матчей, в которых забил один гол и сделал восемь результативных передач.
Источник: Telegraph.co.uk
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