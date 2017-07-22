Абрамович согласился продать Матича в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов

Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович согласился отпустить игрока сборной Сербии. 28-летний хавбек обойдется «красным дьяволам» в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что футболиста видеть в своей команде желает главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне АПЛ Матич провел 35 матчей, в которых забил один гол и сделал восемь результативных передач.