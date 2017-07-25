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    Агент Крооса: «Лам – великий игрок, но звание лучшего игрока Германии-2017 должен был получить Тони»

    Фолькер Штрут, агент полузащитника «Реала» Тони Крооса, поделился мыслями об ежегодном опросе журнала Kicker «лучший футболист Германии». Награда досталась Филиппу Ламу, заверившему карьеру по итогам прошлого сезона.

    «Это не только мое мнение, потому что некоторые зарубежные клубы и люди, связанные с Бундеслигой, одобрили мою позицию. Филипп Лам – великий футболист, но награда лучшему игроку Германии за 2017 должна была достаться Тони Кроосу. Система голосования в опросе скатилась до абсурда», – сказал Штрут.

    В голосовании принимают участие члены ассоциации спортивных журналистов Германии. Лам получил награду впервые.

    Источник: ESPN

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    25.07.2017 21:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 26 июля 2017, 00:07

      Безусловно согласен. И трофеи. И в основе постоянно в таком клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 21:37

      Лам завершает..и даже без этого - у него больше титулов, наград..харизмы..у Тони ещё всё впереди, хотя игрок отменный, да.

      -1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 25 июля 2017, 21:30

      Sieg Heil!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Wagarti 25 июля 2017, 21:50

      ? Хотя мне пофигу)))

      -1
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