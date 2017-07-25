Агент Крооса: «Лам – великий игрок, но звание лучшего игрока Германии-2017 должен был получить Тони»

Фолькер Штрут, агент полузащитника «Реала» Тони Крооса, поделился мыслями об ежегодном опросе журнала Kicker «лучший футболист Германии». Награда досталась Филиппу Ламу, заверившему карьеру по итогам прошлого сезона.

«Это не только мое мнение, потому что некоторые зарубежные клубы и люди, связанные с Бундеслигой, одобрили мою позицию. Филипп Лам – великий футболист, но награда лучшему игроку Германии за 2017 должна была достаться Тони Кроосу. Система голосования в опросе скатилась до абсурда», – сказал Штрут.

В голосовании принимают участие члены ассоциации спортивных журналистов Германии. Лам получил награду впервые.