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    Лам признан лучшим футболистом Германии в 2017 году

    Немецкое СМИ Kicker сообщило о победе экс-капитана «Баварии» и сборной Германии Филиппа Лама в номинации «лучший футболист страны-2017». Ежегодный опрос проводится на базе издания при участии членов ассоциации спортивных журналистов Германии.

    Лам выиграл награду впервые. В 2004 году футболист занял второе место, в 2006 – третье.

    Напомним, 33-летний немец завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. Последним матчем Лама стала встреча заключительного тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (4:1). В мае мюнхенский клуб включил игрока в клубный Зал славы.

    Воспитанник «Баварии» числился в главной команде с 2001 года. На счету Лама восемь побед в чемпионате Германии, шесть – в Кубке страны, три – в Суперкубке, одна – в Кубке лиги. По одному разу игрок выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии является бронзовым призером ЧМ-2006 и -2010, а также Евро-2012. Финалист Евро-2008 и победитель ЧМ-2014.

    Источник: Kicker.de

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    23.07.2017 15:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 19:23

      Странно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 15:22

      Грац! Заслужил.

      4
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