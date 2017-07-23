Лам признан лучшим футболистом Германии в 2017 году

Немецкое СМИ Kicker сообщило о победе экс-капитана «Баварии» и сборной Германии Филиппа Лама в номинации «лучший футболист страны-2017». Ежегодный опрос проводится на базе издания при участии членов ассоциации спортивных журналистов Германии.

Лам выиграл награду впервые. В 2004 году футболист занял второе место, в 2006 – третье.

Напомним, 33-летний немец завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. Последним матчем Лама стала встреча заключительного тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (4:1). В мае мюнхенский клуб включил игрока в клубный Зал славы.

Воспитанник «Баварии» числился в главной команде с 2001 года. На счету Лама восемь побед в чемпионате Германии, шесть – в Кубке страны, три – в Суперкубке, одна – в Кубке лиги. По одному разу игрок выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии является бронзовым призером ЧМ-2006 и -2010, а также Евро-2012. Финалист Евро-2008 и победитель ЧМ-2014.