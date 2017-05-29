«Бавария» ввела Лама в клубный Зал славы

Защитник «Баварии» Филипп Лам, завершивший карьеру по окончании прошедшего сезона, был введен мюнхенцами в клубный Зал славы. 33-летний игрок вошел в историю красных наравне с Карлом-Хайнцем Румменигге, Ули Хенессом, Гердом Мюллером, Францем Беккенбауэром и другими.

«Очень большая честь для меня стать в один ряд с великими легендами «Баварии», – написал Лам на своей странице в твиттере.

Лам, родившийся и выросший в Мюнхене, является воспитанником «Баварии». В немецком гранде он выступал с конца 2002 года. За это время он принял участие в 517-ти матчах, забив 16 голов.

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