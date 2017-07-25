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Источник: Лескано перейдет из «СКА-Хабаровска» в «Анжи»

25 июля 2017, 18:13
7

Нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано в ближайшее время может стать игроком «Анжи». Генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов подтвердил факт переговоров с дагестанским клубом по трансферу 24-летнего игрока.

«Мы действительно ведем переговоры с «Анжи» по переходу Лескано. Пока говорить не о чем. Как только завершим все детали, все узнаете», – сказал Флегонтов.

Аргентинец защищает цвета «СКА-Хабаровска» с июля прошлого года. В минувшем розыгрыше ФНЛ он провел 30 матчей, отметившись восемью голами и одной результативной передачей. В нынешнем чемпионате России на счету Лескано две встречи без результативных действий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Анжи Лескано Хуан Эдуардо
Комментарии (7)
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С@НЁК.
1500998068
Это всё рабона))
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portero
1500999910
красиво пробил, хозяин заценил
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Britan
1501000703
Не факт. Переговоры только.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1501004658
Так он аргентинец ! Может в Зенит, хотя бы на скамейку ?))
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alp
1501012516
Техничный парень. даже странно, что играет не то что в РФПЛ а в Хабаровске. для любой команды он будет классным усилением
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