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    Источник: Лескано перейдет из «СКА-Хабаровска» в «Анжи»

    Нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано в ближайшее время может стать игроком «Анжи». Генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов подтвердил факт переговоров с дагестанским клубом по трансферу 24-летнего игрока.

    «Мы действительно ведем переговоры с «Анжи» по переходу Лескано. Пока говорить не о чем. Как только завершим все детали, все узнаете», – сказал Флегонтов.

    Аргентинец защищает цвета «СКА-Хабаровска» с июля прошлого года. В минувшем розыгрыше ФНЛ он провел 30 матчей, отметившись восемью голами и одной результативной передачей. В нынешнем чемпионате России на счету Лескано две встречи без результативных действий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 18:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11239

      alp 25 июля 2017, 22:55

      Техничный парень. даже странно, что играет не то что в РФПЛ а в Хабаровске. для любой команды он будет классным усилением

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 июля 2017, 20:44

      Так он аргентинец ! Может в Зенит, хотя бы на скамейку ?))

      0
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      Рейтинг: +761

      martin gore 25 июля 2017, 19:38

      Не факт. Переговоры только.

      0
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      Рейтинг: +67285

      portero 25 июля 2017, 19:25

      красиво пробил, хозяин заценил

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 июля 2017, 18:54

      Это всё рабона))

      5
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > С@НЁК. 25 июля 2017, 19:12

      А если бы ещё и забил то в зенит бы сразу взяли!!

      5
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Alex ostrov 25 июля 2017, 22:03

      Если бы он такие забивал из Реала не отпустили бы

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