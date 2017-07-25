Источник: Лескано перейдет из «СКА-Хабаровска» в «Анжи»

Нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано в ближайшее время может стать игроком «Анжи». Генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов подтвердил факт переговоров с дагестанским клубом по трансферу 24-летнего игрока.

«Мы действительно ведем переговоры с «Анжи» по переходу Лескано. Пока говорить не о чем. Как только завершим все детали, все узнаете», – сказал Флегонтов.

Аргентинец защищает цвета «СКА-Хабаровска» с июля прошлого года. В минувшем розыгрыше ФНЛ он провел 30 матчей, отметившись восемью голами и одной результативной передачей. В нынешнем чемпионате России на счету Лескано две встречи без результативных действий.