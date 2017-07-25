Иванов: «Выход в финал Кубка России? Кому это интересно, если он не выигран»

Президент «Урала» Григорий Иванов пообещал, что его команда еще укрепится перед закрытием трансферного окна этим летом. Он признался, что клуб ориентирован на приглашение свободных агентов, так как бюджет ограничен.

— Как вам удалось удержать в «Урале» большинство игроков из состава прошлого сезона?

— Был интерес к ребятам со стороны больших клубов. Но у нас хороший коллектив и условия. Мы вовремя платим зарплату, без задержек. Да, у нас не суперусловия с финансовой точки зрения. Но зато есть стабильность, поэтому многие не хотят искать добра от добра.

— Планируете еще приобретения до конца лета?

— Конечно. Наш спортивный директор Евгений Алхимов день и ночь работает в этом направлении, просматривает футболистов. Мы хотим взять еще игроков. Надо усилить несколько позиций. Какие – не скажу. Иначе уже через день звонков со стороны агентов не оберешься. А те трансферы, по которым мы уже работаем, станут в два раза дороже.

— Как удалось получить бесплатно Максима Григорьева?

— Видимо, он стал не нужен «Ростову». Почему бы его после этого было не пригласить в «Урал»? Он хороший футболист, свободный агент, который может закрыть две позиции – нападающего и флангового игрока. На этих позициях нам не хватало человека с русским паспортом. Поэтому мы очень довольны выбором Максима. В первом тайме матча с «Динамо» у него было два голевых момента. Видно, что умный игрок. Теперь главное, чтобы травма, полученная в Москве, оказалась несерьезной.

— Сейчас в селекции ориентируетесь только на рынок свободных агентов?

— Да. Мы не можем платить большие деньги за новичков. У нас условия ограничены. Есть футболисты, которые готовы пойти на них, но их агенты выступают против этого, просят, чтобы мы им еще комиссионные заплатили. Поэтому нужно изучать рынок и каждого кандидата, чтобы выбор был как можно шире. И при этом мы бы оставались в рамках бюджета.

— Какие у клуба задачи на этот сезон?

— Улучшить то, чего добились в прошлом. Предыдущий чемпионат для нас оказался неудачным. А выход в финал Кубка России? Кому это интересно, если он не выигран.