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  • Иванов: «Выход в финал Кубка России? Кому это интересно, если он не выигран»

Иванов: «Выход в финал Кубка России? Кому это интересно, если он не выигран»

25 июля 2017, 10:56
2

Президент «Урала» Григорий Иванов пообещал, что его команда еще укрепится перед закрытием трансферного окна этим летом. Он признался, что клуб ориентирован на приглашение свободных агентов, так как бюджет ограничен.

— Как вам удалось удержать в «Урале» большинство игроков из состава прошлого сезона?

— Был интерес к ребятам со стороны больших клубов. Но у нас хороший коллектив и условия. Мы вовремя платим зарплату, без задержек. Да, у нас не суперусловия с финансовой точки зрения. Но зато есть стабильность, поэтому многие не хотят искать добра от добра.

— Планируете еще приобретения до конца лета?

— Конечно. Наш спортивный директор Евгений Алхимов день и ночь работает в этом направлении, просматривает футболистов. Мы хотим взять еще игроков. Надо усилить несколько позиций. Какие – не скажу. Иначе уже через день звонков со стороны агентов не оберешься. А те трансферы, по которым мы уже работаем, станут в два раза дороже.

— Как удалось получить бесплатно Максима Григорьева?

— Видимо, он стал не нужен «Ростову». Почему бы его после этого было не пригласить в «Урал»? Он хороший футболист, свободный агент, который может закрыть две позиции – нападающего и флангового игрока. На этих позициях нам не хватало человека с русским паспортом. Поэтому мы очень довольны выбором Максима. В первом тайме матча с «Динамо» у него было два голевых момента. Видно, что умный игрок. Теперь главное, чтобы травма, полученная в Москве, оказалась несерьезной.

— Сейчас в селекции ориентируетесь только на рынок свободных агентов?

— Да. Мы не можем платить большие деньги за новичков. У нас условия ограничены. Есть футболисты, которые готовы пойти на них, но их агенты выступают против этого, просят, чтобы мы им еще комиссионные заплатили. Поэтому нужно изучать рынок и каждого кандидата, чтобы выбор был как можно шире. И при этом мы бы оставались в рамках бюджета.

— Какие у клуба задачи на этот сезон?

— Улучшить то, чего добились в прошлом. Предыдущий чемпионат для нас оказался неудачным. А выход в финал Кубка России? Кому это интересно, если он не выигран.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Григорьев Максим Иванов Григорий
Комментарии (2)
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Котфеееее
1500970654
Всем удачи и до вечера интересно тем кто проходят это кубковой сезон рфпл..
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