В «Вероне» подтвердили, что Кассано покинет клуб спустя восемь дней после заключения контракта

Президент «Вероны» Маурицио Сетти подтвердил, что нападающий Антонио Кассано покинет клуб.

Сегодня СМИ сообщили, что 35-летний итальянец во второй раз за неделю принял решение уйти из футбола, несмотря на контракт, заключенный с «Вероной» лишь восемь дней назад.

«Голова у этого парня работает неправильно, хотя он атлетичен и хорошо готов физически. Он покинет команду.

В общем-то, нельзя его обвинить в чем-то плохом. Очевидно, что он не может оставаться спокойным и здравомыслящим среди людей, и хочет находиться дома.

Сначала он говорит, а потом молчит. Это позор, потому что он делал все хорошо в профессиональном смысле», – сказал Сетти.

Напомним, в своей карьере Кассано выступал за такие клубы, как «Рома», «Реал», «Сампдория», «Милан», «Интер» и «Парму».