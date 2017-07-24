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    В «Вероне» подтвердили, что Кассано покинет клуб спустя восемь дней после заключения контракта

    Президент «Вероны» Маурицио Сетти подтвердил, что нападающий Антонио Кассано покинет клуб.

    Сегодня СМИ сообщили, что 35-летний итальянец во второй раз за неделю принял решение уйти из футбола, несмотря на контракт, заключенный с «Вероной» лишь восемь дней назад.

    «Голова у этого парня работает неправильно, хотя он атлетичен и хорошо готов физически. Он покинет команду.

    В общем-то, нельзя его обвинить в чем-то плохом. Очевидно, что он не может оставаться спокойным и здравомыслящим среди людей, и хочет находиться дома.

    Сначала он говорит, а потом молчит. Это позор, потому что он делал все хорошо в профессиональном смысле», – сказал Сетти.

    Напомним, в своей карьере Кассано выступал за такие клубы, как «Рома», «Реал», «Сампдория», «Милан», «Интер» и «Парму».

    Источник: Football Italia

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    24.07.2017 15:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 24 июля 2017, 19:17

      странный перевод! он говорит, а потом молчит... где позор????

      0
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      Рейтинг: +84

      Defensore 24 июля 2017, 16:10

      Да уж

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июля 2017, 15:52

      У него вся карьера полнится странными поступками , но он безусловно очень талантливый игрок, и если честно я думаю без таких игроков как он, как Балотелли было бы как то скучно в футболе ( еще бы хотелось посмотреть на Кассано в футболе ,он игрок на которого ходил бы полный стадион).

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