Бышовец: «Впереди у «Спартака» важные матчи, не вижу никакой трагедии в двух ничьих красно-белых на старте чемпионата»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец не считает, что «Спартаку» нужно бить тревогу после двух ничьих на старте РФПЛ.

Красно-белые не сумели удержать победу над «Динамо» (2:2) в поединке первого тура, ведя по ходя встречи два мяча, а во втором туре на выезде потеряли очки с «Уфой» (0:0).

«Драматизировать ситуацию точно не стоит. «Спартак» завоевал Суперкубок, спустя несколько дней красно-белым пришлось играть с «Динамо», и некоторые футболисты выпали из командной тактики. Прежде всего это касалось обороны. При этом «Спартак» повел 2:0, и подопечные Массимо Карреры, видимо, решили, что встреча окончена, а результат достигнут. Но когда отдаешь сопернику инициативу, вернуть ее назад очень сложно. В итоге на последних минутах действующий чемпион допустил грубейшую ошибку в обороне, которая привела к голу Александра Ташаева.

Что касается матча с «Уфой», то было изначально понятно – «Спартаку», играющему третий поединок за 10 дней, придется очень непросто. Тем более встреча проходила на искусственном поле, а многие футболисты по медицинским показаниям просто не могут играть на синтетике. Чемпион в итоге создал достаточное количество опасных моментов, но реализация подвела. Да и «Уфа» выбрала на матч грамотную тактику. Красно-белым постоянно приходилось преодолевать очень плотную оборону соперника. Но впереди у красно-белых важные матчи, не вижу никакой трагедии в этих ничьих. Каррера пытается реагировать на ошибки своих подопечных и состояние своих игроков. Например, в Уфе на скамейке запасных остались Илья Кутепов, Андрей Ещенко и Денис Глушаков», – приводит слова Бышовца «RT на русском».