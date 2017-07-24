Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «Впереди у «Спартака» важные матчи, не вижу никакой трагедии в двух ничьих красно-белых на старте чемпионата»

    Известный российский специалист Анатолий Бышовец не считает, что «Спартаку» нужно бить тревогу после двух ничьих на старте РФПЛ.

    Красно-белые не сумели удержать победу над «Динамо» (2:2) в поединке первого тура, ведя по ходя встречи два мяча, а во втором туре на выезде потеряли очки с «Уфой» (0:0).

    «Драматизировать ситуацию точно не стоит. «Спартак» завоевал Суперкубок, спустя несколько дней красно-белым пришлось играть с «Динамо», и некоторые футболисты выпали из командной тактики. Прежде всего это касалось обороны. При этом «Спартак» повел 2:0, и подопечные Массимо Карреры, видимо, решили, что встреча окончена, а результат достигнут. Но когда отдаешь сопернику инициативу, вернуть ее назад очень сложно. В итоге на последних минутах действующий чемпион допустил грубейшую ошибку в обороне, которая привела к голу Александра Ташаева.

    Что касается матча с «Уфой», то было изначально понятно – «Спартаку», играющему третий поединок за 10 дней, придется очень непросто. Тем более встреча проходила на искусственном поле, а многие футболисты по медицинским показаниям просто не могут играть на синтетике. Чемпион в итоге создал достаточное количество опасных моментов, но реализация подвела. Да и «Уфа» выбрала на матч грамотную тактику. Красно-белым постоянно приходилось преодолевать очень плотную оборону соперника. Но впереди у красно-белых важные матчи, не вижу никакой трагедии в этих ничьих. Каррера пытается реагировать на ошибки своих подопечных и состояние своих игроков. Например, в Уфе на скамейке запасных остались Илья Кутепов, Андрей Ещенко и Денис Глушаков», – приводит слова Бышовца «RT на русском».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2017 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 июля 2017, 21:57

      Бышовец проигрывал всегда и не видел в этом трагедии, второй Рейнгольд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 24 июля 2017, 21:27

      Отсутствие Зобнина и Самедова дает о себе знать. Без вливания свежей крови КБ будут за пределами тройки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2017, 18:49

      Обидно конечно что очки потеряны, но будем смотреть дальше и надеюсь всё наладиться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 24 июля 2017, 17:34

      Трагедии то нет, но ведь чемпионской игры тоже и в помине нет... А впереди ведь Лига Чемпионов... Что там будут делать Зе Луиш, Попов, Глушаков и Ещенко в таком виде? Непонятно... Пора забыть прошлый сезон, закасать рукава и начинать трудиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 июля 2017, 16:19

      бышовец в хлеву солому подстилает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 24 июля 2017, 16:13

      Я вобще не вижу никакой трагедии если Спам просрёт всё в РФПЛ, только надоело видеть невнятный Спартак в европе. Удачи в ЛЧ , соберитесь уже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 24 июля 2017, 14:46

      - Пожалуйста!...я понимаю, что интернет - это современнейшая конструкция диалогов и чатов!, я понимаю, что среди пользователей интернета есть разумные люди!, но есть и дебилы(((, и "мажоры", ответьте мне пожалуйста!, "sv1969" - это кто?, петух что ли?или просто участник путинской клики???...ты ответь мне,"sv1969" - кто будет чемпионом в сезоне РФПЛ- 17/18 ???...что, на небеса смотришь!?...смешарик(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 июля 2017, 14:34

      Вот люди быстро к хорошему привыкают, хотят после двух игр десяти очковый запас видеть, так спокойнее.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 июля 2017, 14:27

      Пересмотрел нарезку игры - непруха и все. Да пребудет с нами ФАРТ.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 июля 2017, 14:19

      Умный человек, а то запричитали: все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Еще поборемся с лидерами.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11