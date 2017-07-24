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  • Бышовец: «Впереди у «Спартака» важные матчи, не вижу никакой трагедии в двух ничьих красно-белых на старте чемпионата»

Бышовец: «Впереди у «Спартака» важные матчи, не вижу никакой трагедии в двух ничьих красно-белых на старте чемпионата»

24 июля 2017, 12:25
21

Известный российский специалист Анатолий Бышовец не считает, что «Спартаку» нужно бить тревогу после двух ничьих на старте РФПЛ.

Красно-белые не сумели удержать победу над «Динамо» (2:2) в поединке первого тура, ведя по ходя встречи два мяча, а во втором туре на выезде потеряли очки с «Уфой» (0:0).

«Драматизировать ситуацию точно не стоит. «Спартак» завоевал Суперкубок, спустя несколько дней красно-белым пришлось играть с «Динамо», и некоторые футболисты выпали из командной тактики. Прежде всего это касалось обороны. При этом «Спартак» повел 2:0, и подопечные Массимо Карреры, видимо, решили, что встреча окончена, а результат достигнут. Но когда отдаешь сопернику инициативу, вернуть ее назад очень сложно. В итоге на последних минутах действующий чемпион допустил грубейшую ошибку в обороне, которая привела к голу Александра Ташаева.

Что касается матча с «Уфой», то было изначально понятно – «Спартаку», играющему третий поединок за 10 дней, придется очень непросто. Тем более встреча проходила на искусственном поле, а многие футболисты по медицинским показаниям просто не могут играть на синтетике. Чемпион в итоге создал достаточное количество опасных моментов, но реализация подвела. Да и «Уфа» выбрала на матч грамотную тактику. Красно-белым постоянно приходилось преодолевать очень плотную оборону соперника. Но впереди у красно-белых важные матчи, не вижу никакой трагедии в этих ничьих. Каррера пытается реагировать на ошибки своих подопечных и состояние своих игроков. Например, в Уфе на скамейке запасных остались Илья Кутепов, Андрей Ещенко и Денис Глушаков», – приводит слова Бышовца «RT на русском».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Бышовец Анатолий
Комментарии (21)
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Диктор
1500888571
Чемпионат еще только начался,и Спартак хоть не проиграл как кони.Все еще впереди,следующий матч должен стать показательным.
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Gornostay
1500889462
Молодцом Анатолий Федорович) Все гнобят а он тут как тут с ложкой меда,вот и выделился)
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xLINDAx
1500890827
Всё только начинается, борьба будет.
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Popularov
1500891691
А Анатолий что??? Не видит ТРАГЕДИИ??? А как Спартак забивал с Динамо? Пусть Анатолий ВСПОМНИТ! Первый гол динамовцам: - судья пропускает 100% фол, "Спартак" после этого бросается в контратаку - и забивает. На пятой минуте, при счёте 0:0, арбитр Карасёв отменяет 100% гол Бечирая - там ничего не было, никто никого не толкал. Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать! Это было безобразное судейство Карасёва в пользу федуновских - СКАНДАЛ уже в первом же туре! Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а судьи игроков Спартака!!! Это и есть ТРАГЕДИЯ! А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!! Анатолий! ВСПОМНИ всё и все судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака!!! Насчёт эпизода с ГРУБОЙ игрой Адриано, против Тарасова - все нормальные люди, которые это видели, поняли, что это тянуло на красную карточку и УДАЛЕНИЕ. - Игрок УМЫШЛЕННО бьёт Тарасова, вначале рукой в лицо, локтем, а потом ещё добивает ногой сверху, а после этого корчит из себя дурачка, что ему наступили на руку. - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда арбитры не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!!
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кеша_КБ
1500893969
- умница Бышовец, но он - старый "формат"...Теперешний футбол совершенно изменился!..., так же, как и "распил" денежных средств)))(это не о Бышовце)...Всем здоровья!
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Одинокий волк Маквейд
1500895175
Умный человек, а то запричитали: все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Еще поборемся с лидерами.
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Сибирь за Спартак
1500895670
Пересмотрел нарезку игры - непруха и все. Да пребудет с нами ФАРТ.
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Svoysvoemubrat
1500896071
Вот люди быстро к хорошему привыкают, хотят после двух игр десяти очковый запас видеть, так спокойнее.
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карасевщина
1500902378
бышовец в хлеву солому подстилает
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OfaZavr
1500911382
Обидно конечно что очки потеряны, но будем смотреть дальше и надеюсь всё наладиться.
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