Боккетти: «Две ничьи подряд? В этом нет ничего страшного»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти после матча 2-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) выразил мнение, что команда не переживает из-за второй подряд ничьи в рамках чемпионата России.

Напомним, в 1-м туре красно-белые поделили очки с «Динамо» (2:2). Безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» под руководством Массимо Карреры.

«Конечно, мы хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы смотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня», – считает Боккетти.

«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать