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    Боккетти: «Две ничьи подряд? В этом нет ничего страшного»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти после матча 2-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) выразил мнение, что команда не переживает из-за второй подряд ничьи в рамках чемпионата России.

    Напомним, в 1-м туре красно-белые поделили очки с «Динамо» (2:2). Безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» под руководством Массимо Карреры.

    «Конечно, мы хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы смотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня», – считает Боккетти.

    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

    Источник: ТАСС

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    23.07.2017 19:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 06:36

      Да как то скучно всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 23:03

      Опасные настроения.... Тем более, если говорит за всю команду....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      klyukin 23 июля 2017, 21:33

      дальше будет хуже!

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 июля 2017, 20:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как и двух поражениях дальше

      -4
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 23 июля 2017, 20:07

      Паническое и шапкозакидательское настроение. Нет ни игры, ни солидности, ни мужества.....

      0
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      Рейтинг: +32

      ELDA 23 июля 2017, 20:04

      Не ну самом деле то да. Он прав и это ведь не проигрыши. Так что два очка для некой раскачки нормально. Ну и Уфа действительно не просто так отобрала очки.

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > ELDA 23 июля 2017, 23:15

      2 ничьи-хуже чем 1 поражение в двух матчах

      1
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      Рейтинг: +67285

      portero 23 июля 2017, 19:41

      в мае считать придется нужны были эти очки или нет

      2
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