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    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать


    2.5
    Голосов: 14
    23.07.2017 16:55
    «Спартак» потерял очки во втором матче подряд. «Бомбардир» объясняет, что случилось с чемпионской командой.

    Перед началом нового сезона «Спартак» выиграл Суперкубок России. Той победе уделялось даже слишком большое внимание, хотя добыта она была натужно. «Локомотив» удалось дожать лишь в дополнительное время. 90 минут беззубого футбола ничего не напоминали о чемпионском «Спартаке». Даже усиливший состав защитник Петкович остался в запасе. Все было вроде бы такое же, но без нормального футбола.

    Мы видели другой «Спартак» в матче с «Динамо». В первом тайме красно-белые перебегали соперника и легко повели в два мяча. После перерыва спартаковцы вспомнили о победах, о сборах, но совершенно забыли о результате. Каррера объяснил спад в игре усталостью после встречи за Суперкубок. «Во втором тайме мы выдохлись. Когда первый матч сезона продолжается 120 минут, потом очень тяжело восстановиться», – рассказывал Андрей Ещенко. То объяснение вполне всех успокоило.

    После встречи с «Динамо» у «Спартака» было достаточно времени для восстановления перед игрой с «Уфой». Здесь Каррера произвел глобальные изменения в составе. В защиту вышли Петкович и Джикия, в середину поля – Тимофеев и Бакаев. Не смог сыграть с уфимской командой травмировавшийся Адриано. «Спартак» решил головоломку с игроками, но снова не смог победить. По игре красно-белые превзошли «Уфу», а только один Зе Луиш не реализовал несколько голевых моментов. Нули на табло и всего два очка в активе на старте сезона – не то, чего ждут от чемпионского состава.

    Пока все это нельзя назвать глобальной трагедией. Впереди 28 туров, а все соперники «Спартака» еще обязательно потеряют очки. Но у обновившегося «Зенита» этих очков уже шесть. Именно команду из Санкт-Петербурга называют главным соперником «Спартака» в новом сезоне. Впереди у москвичей еще и Лига чемпионов. Там отговорки про усталость уже не прокатят, а статус чемпиона России нужно подтверждать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 14
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 26 июля 2017, 12:29

      в лч займут 3 место и сольются в 1 раунде ле скриньте

      0
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 25 июля 2017, 18:09

      Админ, фото в тему. Со спартаком так и будет этот сезон

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 25 июля 2017, 07:29

      Как не обидно,но на одном настрое и кураже далеко не убежишь! Я только за одно боюсь,что в ЛЧ опять не наберём очки. Последние года только Зенит и Цска что-то могут в европе,как бы не обидно было болелам других клубов! Тогда спрашивается, зачем попадать в ЛЧ,если команда не готова,зачем занимать место?! Смысл???

      -1
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      Рейтинг: +4454

      Snek > TRELL 25 июля 2017, 11:58

      В ЛЧ даже за выступление в групповом этапе платят хорошие деньги, а если ещё и попадётся какой-нибудь аутсайдер, то ещё и за очки накинут.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 24 июля 2017, 12:32

      еврокубки и чемпионат не потянут, надо сконцентрироваться на одном напровлении

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 24 июля 2017, 12:22

      Спартак средняя команда, в условиях спада лидеров чемпионата он взял свой чемпионский титул, то, что уже на старте красно-белые не берут очки, так как это было в прошлом сезоне неудивительно, другие команды подтянулись за летнюю подготовку, а Спартак он как был средней командой, так и остался.

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 24 июля 2017, 11:14

      Не устану повторять! Спартак выиграл чемпионство в очень удачный момент! В тот момент когда спад был у коней и зенита, когда локомотив барахтался, когда краснодар затормозил! защищать титул всегда сложнее! во первых игра на несколько фронтов, такого в прошлом сезоне не было, настрой команд премьер лиги теперь на спартак запредельный!
      Первые два матча показали, что Спартак просто за счёт класса обыгрывать команды не может, нужен ещё и настрой, а вот с этим беда!

      1
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      Рейтинг: +82

      RScat > KalterJax 24 июля 2017, 14:03

      Лучше и не скажешь,не видать Спартаку чемпионства в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +31

      вазззз 24 июля 2017, 08:51

      Пруха закончилась. Деньги на судей видимо тоже, а играть в спаме вообще никогда не умели. Законное место спама- 5-6.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 июля 2017, 08:42

      Все очень просто: Спартачок - команда настроения, гол на последней минуте от Динамо все перечеркнул, отсюда и Уфа. Теперь ждем, когда так же повезет Спартаку, далее полетят как на крыльях.

      0
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      Рейтинг: +82

      RScat > vick-north-west 24 июля 2017, 14:05

      Полетят они только в середину,где раньше и постоянно ошивались,благо что не в ФНЛ

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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 июля 2017, 07:50

      они и не начинали

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 июля 2017, 00:06

      зазвездились после чемпионства

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