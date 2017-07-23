«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

Перед началом нового сезона «Спартак» выиграл Суперкубок России. Той победе уделялось даже слишком большое внимание, хотя добыта она была натужно. «Локомотив» удалось дожать лишь в дополнительное время. 90 минут беззубого футбола ничего не напоминали о чемпионском «Спартаке». Даже усиливший состав защитник Петкович остался в запасе. Все было вроде бы такое же, но без нормального футбола.

Мы видели другой «Спартак» в матче с «Динамо». В первом тайме красно-белые перебегали соперника и легко повели в два мяча. После перерыва спартаковцы вспомнили о победах, о сборах, но совершенно забыли о результате. Каррера объяснил спад в игре усталостью после встречи за Суперкубок. «Во втором тайме мы выдохлись. Когда первый матч сезона продолжается 120 минут, потом очень тяжело восстановиться», – рассказывал Андрей Ещенко. То объяснение вполне всех успокоило.

После встречи с «Динамо» у «Спартака» было достаточно времени для восстановления перед игрой с «Уфой». Здесь Каррера произвел глобальные изменения в составе. В защиту вышли Петкович и Джикия, в середину поля – Тимофеев и Бакаев. Не смог сыграть с уфимской командой травмировавшийся Адриано. «Спартак» решил головоломку с игроками, но снова не смог победить. По игре красно-белые превзошли «Уфу», а только один Зе Луиш не реализовал несколько голевых моментов. Нули на табло и всего два очка в активе на старте сезона – не то, чего ждут от чемпионского состава.

Пока все это нельзя назвать глобальной трагедией. Впереди 28 туров, а все соперники «Спартака» еще обязательно потеряют очки. Но у обновившегося «Зенита» этих очков уже шесть. Именно команду из Санкт-Петербурга называют главным соперником «Спартака» в новом сезоне. Впереди у москвичей еще и Лига чемпионов. Там отговорки про усталость уже не прокатят, а статус чемпиона России нужно подтверждать.

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