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«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

Перед началом нового сезона «Спартак» выиграл Суперкубок России. Той победе уделялось даже слишком большое внимание, хотя добыта она была натужно. «Локомотив» удалось дожать лишь в дополнительное время. 90 минут беззубого футбола ничего не напоминали о чемпионском «Спартаке». Даже усиливший состав защитник Петкович остался в запасе. Все было вроде бы такое же, но без нормального футбола.

Мы видели другой «Спартак» в матче с «Динамо». В первом тайме красно-белые перебегали соперника и легко повели в два мяча. После перерыва спартаковцы вспомнили о победах, о сборах, но совершенно забыли о результате. Каррера объяснил спад в игре усталостью после встречи за Суперкубок. «Во втором тайме мы выдохлись. Когда первый матч сезона продолжается 120 минут, потом очень тяжело восстановиться», – рассказывал Андрей Ещенко. То объяснение вполне всех успокоило.

После встречи с «Динамо» у «Спартака» было достаточно времени для восстановления перед игрой с «Уфой». Здесь Каррера произвел глобальные изменения в составе. В защиту вышли Петкович и Джикия, в середину поля – Тимофеев и Бакаев. Не смог сыграть с уфимской командой травмировавшийся Адриано. «Спартак» решил головоломку с игроками, но снова не смог победить. По игре красно-белые превзошли «Уфу», а только один Зе Луиш не реализовал несколько голевых моментов. Нули на табло и всего два очка в активе на старте сезона – не то, чего ждут от чемпионского состава.

Пока все это нельзя назвать глобальной трагедией. Впереди 28 туров, а все соперники «Спартака» еще обязательно потеряют очки. Но у обновившегося «Зенита» этих очков уже шесть. Именно команду из Санкт-Петербурга называют главным соперником «Спартака» в новом сезоне. Впереди у москвичей еще и Лига чемпионов. Там отговорки про усталость уже не прокатят, а статус чемпиона России нужно подтверждать.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (48)
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Василий Зенитов
1500818557
Теперь еще лет 20 без трофеев будут
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senador
1500819013
Искусственное чемпионство ещё и позором в Лиге чемпионов продолжится.
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Tostao
1500819898
Да чё, непонятно что-ли? Багаж Аленичева наконец-то кончился!
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STAFOR13
1500823980
Федун просто думал что тем же составом Спартак будет играть как в прошлом сезоне, только тогда проблемы были у всех тех кто сейчас будет бороться за чемпионство, у Зенита продажа лидеров и с тренером не повезло, у ЦСКА Лёня ушёл, ещё и травмы у пол состава, Локо, Краснодар, Рубин могут тоже удивить в этом сезоне, если Спартак не усилиться 2-3 мя игроками хорошего уровня, то про шансы на чемпионство можно забыть, особенно оборону усиливать нужно...
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Федорыч-НН
1500824915
Спартак играет на своем уровне. Лучше - он просто не способен. И в ЛЧ он покажет свой истинный "класс". Максимум 2 очка и 4 место в группе. Все что было в прошлом году - просто "несчастный случай". Раз в год и палка стреляет, а Спартак - раз в 15 лет. Ждите.
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Джавел.
1500824919
Карьере Карреры приходит конец... Надо было своевременно помахать рукой...
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kella
1500827397
Выходит чемпион был дутым!
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monser08
1500827925
Конечно выводы делать слишком рано, но Спартак потерял прошлогодний кураж. А впереди ЛЧ. Неужели будет как в прошлом евро сезоне? Завязывайте хандрить и за работу.
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Taps
1500833521
Зениту Спартак не соперник. Место Спартака всегда было 10-м.
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Strig
1500834039
зенит на народные деньги покупает всех и вся. какой в п@зду фэрплэй?! в жопу такой чемпионат, был я фанат, да всё - "неинтереснА"!
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