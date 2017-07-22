Шалимов: «Гол во втором тайме стал переломным моментом матча против «Тосно»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий по матчу второго тура РФПЛ против «Тосно» (2:0).

«Переломным моментом стал гол во втором тайме. Первый тайм плохой, много ошибались, медленно двигали мяч и дали сопернику создать моменты, которые могли закончиться голом в наши ворота. Хорошо, что «Тосно» только дебютирует в РФПЛ. У них мало игроков, поигравших в РФПЛ. Им этого опыта немножко не хватило. Но мы не можем так начинать игры.

Во втором тайме намного лучше сыграли, мяч двигали быстрее. Сказались наши опыт и мастерство, дожали соперника и ничего не дали им создать во втором тайме. Владели мячом, забили два гола, могли забить больше. Результат нормальный, игра как обычно, будем работать дальше», — сказал специалист в эфире канала «Наш футбол».

В игре третьего тура «быки» встретятся со «Спартаком». Матч состоится 31 июля в Москве.