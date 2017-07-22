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    Шалимов: «Гол во втором тайме стал переломным моментом матча против «Тосно»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий по матчу второго тура РФПЛ против «Тосно» (2:0).

    «Переломным моментом стал гол во втором тайме. Первый тайм плохой, много ошибались, медленно двигали мяч и дали сопернику создать моменты, которые могли закончиться голом в наши ворота. Хорошо, что «Тосно» только дебютирует в РФПЛ. У них мало игроков, поигравших в РФПЛ. Им этого опыта немножко не хватило. Но мы не можем так начинать игры.

    Во втором тайме намного лучше сыграли, мяч двигали быстрее. Сказались наши опыт и мастерство, дожали соперника и ничего не дали им создать во втором тайме. Владели мячом, забили два гола, могли забить больше. Результат нормальный, игра как обычно, будем работать дальше», — сказал специалист в эфире канала «Наш футбол».

    В игре третьего тура «быки» встретятся со «Спартаком». Матч состоится 31 июля в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2017, 09:37

      c победой !!!! надо поглядеть что с командами посильнее будет , удачи и здоровья игрокам.

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