Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте назвал Морату выдающимся футболистом

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал приобретение своим клубом нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты, за которого «пенсионерам» придется отдать 80 миллионов евро.

    «К нам едет выдающийся футболист с большим талантом, который позволит ему выступать в нашем клубе. Очевидно, что это прекрасный трансфер. Морате еще не так много лет, но он уже обладает хорошим опытом. Это значит, что у него есть все, чтобы прогрессировать», – сказал итальянец, чьи слова приводит AFP.

    В составе «Реала» Мората выступал с 2010 по 2014 годы и в минувшем евросезоне. В его активе с 2014 года 20 матчей в футболке сборной Испании и девять голов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2017 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11