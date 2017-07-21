Конте назвал Морату выдающимся футболистом

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал приобретение своим клубом нападающего мадридского «Реала» Альваро Мораты, за которого «пенсионерам» придется отдать 80 миллионов евро.

«К нам едет выдающийся футболист с большим талантом, который позволит ему выступать в нашем клубе. Очевидно, что это прекрасный трансфер. Морате еще не так много лет, но он уже обладает хорошим опытом. Это значит, что у него есть все, чтобы прогрессировать», – сказал итальянец, чьи слова приводит AFP.

В составе «Реала» Мората выступал с 2010 по 2014 годы и в минувшем евросезоне. В его активе с 2014 года 20 матчей в футболке сборной Испании и девять голов.