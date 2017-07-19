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    «Челси» объявил о договоренности с «Реалом» по Морате

    Английский «Челси» уведомил футбольную общественность, что он достиг соглашения с мадридским «Реалом» о переходе нападающего испанцев Альваро Мораты. В ближайшие дни футболист пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт.

    «Бомбардир» ранее сообщал, что «пенсионеры» заплатят за игрока порядка 80 миллионов евро.

    Мората в прошлом сезоне Примеры провел 26 матчей и забил 15 голов.

    Источник: Twitter

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    19.07.2017 21:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 20 июля 2017, 13:19

      дайлимайл последние недели две чуть ли не каждый день выдавал всякую хрень типа какие лохи челси... все пропало... лукаку украли из под носа... маур "наносит ответный удар"... брать некого все разобраны ... контракт конте под вопросом... а все окзалось гораздо прозаичнее - абрам с конте спокойно делают дело.

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 июля 2017, 07:33

      Уже легче дышать)))

      0
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      Рейтинг: +21

      Khdjimurad095 20 июля 2017, 00:34

      Печально для болельщиков Реал

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 19 июля 2017, 22:32

      Конечно Конте добился, отвалили за него сколько попросил Перес и все, делов то

      -3
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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Kulima 19 июля 2017, 22:57

      Этот трансфер куда как адекватнее Лукаку, и уж тем более, Погба.

      1
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 19 июля 2017, 22:15

      Конте опять чемпион. Трансферный рынок пока проходит то что надо. молодцы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 19 июля 2017, 22:09

      Рюдигер. Бакайока. Мората. Абрам красава. Хорошее усиление перед лигой чемпионов. А Конте с ними найдет общий язык. Все будет ок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 19 июля 2017, 22:06

      Будет однозначно лучше Косты

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 19 июля 2017, 21:36

      Будем поглядеть!

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 19 июля 2017, 21:24

      Шикарно! Если ему будет доверять тренер и игроки, он оправдает 80 млн за пару сезонов! Я очень рад за Челси и за Альваро!

      1
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      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 19 июля 2017, 21:12

      Мда...уж лучше Косту оставили бы

      -1
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