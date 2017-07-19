«Челси» объявил о договоренности с «Реалом» по Морате

Английский «Челси» уведомил футбольную общественность, что он достиг соглашения с мадридским «Реалом» о переходе нападающего испанцев Альваро Мораты. В ближайшие дни футболист пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт.

«Бомбардир» ранее сообщал, что «пенсионеры» заплатят за игрока порядка 80 миллионов евро.

Мората в прошлом сезоне Примеры провел 26 матчей и забил 15 голов.