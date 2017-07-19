«Челси» объявил о договоренности с «Реалом» по Морате

дайлимайл последние недели две чуть ли не каждый день выдавал всякую хрень типа какие лохи челси... все пропало... лукаку украли из под носа... маур "наносит ответный удар"... брать некого все разобраны ... контракт конте под вопросом... а все окзалось гораздо прозаичнее - абрам с конте спокойно делают дело.
Английский «Челси» уведомил футбольную общественность, что он достиг соглашения с мадридским «Реалом» о переходе нападающего испанцев Альваро Мораты. В ближайшие дни футболист пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет контракт.
«Бомбардир» ранее сообщал, что «пенсионеры» заплатят за игрока порядка 80 миллионов евро.
Мората в прошлом сезоне Примеры провел 26 матчей и забил 15 голов.