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    Мората на грани перехода в «Челси», «Реал» заменит испанца Мбаппе

    Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио уверяет общественность, что нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората очень близок к переходу в английский «Челси». «Пенсионеры» уже уладили большинство деталей как со «сливочными», так и с самим футболистом.

    Ранее «Бомбардир» писал, что лондонцы заплатят за форварда порядка 80 миллионов евро.

    Что касается «Реала», то он намерен потратить вырученные деньги на приобретение атакующего игрока «Монако» Килиана Мбаппе. Сумма потенциальной сделки с клубом Лиги 1 должна составить более 100 миллионов евро.

    Мората в прошлом сезоне Примеры провел 26 матчей и забил 15 голов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    19.07.2017 17:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 19 июля 2017, 20:31

      отличный трансфер будет)

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 июля 2017, 20:01

      Давайте уже Морату, что-ли..

      0
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 19 июля 2017, 18:29

      Блин , меня это крайне растроит , меньше всего хотел его в Челси , нет чтобы Добавить 20 и Белотти взять который идеально впишется ..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 17:30

      Дыма без огня не бывает... Потянуло инфой из разных отсеков.... Под конец трансферного окна, похоже, навалятся готовые и обтяпанные сделки серьёзного уровня...

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      Рейтинг: +800

      forward33 19 июля 2017, 17:10

      По сути, за двацарик возьмут Мбаппе, если получиться то круто сработали мадридцы.

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