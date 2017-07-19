Мората на грани перехода в «Челси», «Реал» заменит испанца Мбаппе

Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио уверяет общественность, что нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората очень близок к переходу в английский «Челси». «Пенсионеры» уже уладили большинство деталей как со «сливочными», так и с самим футболистом.

Ранее «Бомбардир» писал, что лондонцы заплатят за форварда порядка 80 миллионов евро.

Что касается «Реала», то он намерен потратить вырученные деньги на приобретение атакующего игрока «Монако» Килиана Мбаппе. Сумма потенциальной сделки с клубом Лиги 1 должна составить более 100 миллионов евро.

Мората в прошлом сезоне Примеры провел 26 матчей и забил 15 голов.