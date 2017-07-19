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  • Мората на грани перехода в «Челси», «Реал» заменит испанца Мбаппе

Мората на грани перехода в «Челси», «Реал» заменит испанца Мбаппе

19 июля 2017, 17:07
6

Главный итальянский футбольный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио уверяет общественность, что нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората очень близок к переходу в английский «Челси». «Пенсионеры» уже уладили большинство деталей как со «сливочными», так и с самим футболистом.

Ранее «Бомбардир» писал, что лондонцы заплатят за форварда порядка 80 миллионов евро.

Что касается «Реала», то он намерен потратить вырученные деньги на приобретение атакующего игрока «Монако» Килиана Мбаппе. Сумма потенциальной сделки с клубом Лиги 1 должна составить более 100 миллионов евро.

Мората в прошлом сезоне Примеры провел 26 матчей и забил 15 голов.

Источник: Gianlucadimarzio
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Монако Мората Альваро Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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forward33
1500473446
По сути, за двацарик возьмут Мбаппе, если получиться то круто сработали мадридцы.
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insider_retro
1500474620
Дыма без огня не бывает... Потянуло инфой из разных отсеков.... Под конец трансферного окна, похоже, навалятся готовые и обтяпанные сделки серьёзного уровня...
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Sarco999
1500478185
Блин , меня это крайне растроит , меньше всего хотел его в Челси , нет чтобы Добавить 20 и Белотти взять который идеально впишется ..
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Таганский
1500483702
Давайте уже Морату, что-ли..
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Jackson88
1500485462
отличный трансфер будет)
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