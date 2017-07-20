Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нападающий «Селтика» дисквалифицирован за то, что повязал клубный шарф на ворота соперника

    14 июля встреча второго квалификационного раунда ЛЧ «Селтик»«Линфилд» завершилась со счетом 2:0. После матча в Белфасте нападающий гостей Ли Гриффитс повязал бело-зеленый шарф на ворота оппонентов.

    Ресурс Sky Sports сообщил о решении отстранить шотландца на один еврокубковый матч. УЕФА посчитала поведение футболиста провокацией. Отметим, что по ходу встречи болельщики хозяев бросили в сторону Гриффитса бутылку.

    Вчера «Селтик» выиграл у «Линфилда» в ответном матче – 4:0.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 21 июля 2017, 02:43

      Че за бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июля 2017, 19:51

      Шарф повязал.... Хмм... Ведь не коня привязал!!!....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 20 июля 2017, 19:47

      Теперь исправили, спасибо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 20 июля 2017, 19:45

      Модераторы, вы явно ошиблись. Не второго тура группового этапа, а второго квалификационного раунда.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11