Нападающий «Селтика» дисквалифицирован за то, что повязал клубный шарф на ворота соперника

14 июля встреча второго квалификационного раунда ЛЧ «Селтик» – «Линфилд» завершилась со счетом 2:0. После матча в Белфасте нападающий гостей Ли Гриффитс повязал бело-зеленый шарф на ворота оппонентов.

Ресурс Sky Sports сообщил о решении отстранить шотландца на один еврокубковый матч. УЕФА посчитала поведение футболиста провокацией. Отметим, что по ходу встречи болельщики хозяев бросили в сторону Гриффитса бутылку.

Вчера «Селтик» выиграл у «Линфилда» в ответном матче – 4:0.