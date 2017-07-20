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  • Нападающий «Селтика» дисквалифицирован за то, что повязал клубный шарф на ворота соперника

Нападающий «Селтика» дисквалифицирован за то, что повязал клубный шарф на ворота соперника

20 июля 2017, 19:42
4

14 июля встреча второго квалификационного раунда ЛЧ «Селтик»«Линфилд» завершилась со счетом 2:0. После матча в Белфасте нападающий гостей Ли Гриффитс повязал бело-зеленый шарф на ворота оппонентов.

Ресурс Sky Sports сообщил о решении отстранить шотландца на один еврокубковый матч. УЕФА посчитала поведение футболиста провокацией. Отметим, что по ходу встречи болельщики хозяев бросили в сторону Гриффитса бутылку.

Вчера «Селтик» выиграл у «Линфилда» в ответном матче – 4:0.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Skysports
Лига чемпионов Шотландия. Премьер-Лига Селтик Линфилд Гриффитс Ли
Комментарии (4)
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Проекция LADA Priora Coup
1500569138
Модераторы, вы явно ошиблись. Не второго тура группового этапа, а второго квалификационного раунда.
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Проекция LADA Priora Coup
1500569245
Теперь исправили, спасибо
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insider_retro
1500569519
Шарф повязал.... Хмм... Ведь не коня привязал!!!....
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тигрик
1500594197
Че за бред
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