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Орещук не уверен в силе нападения «Спартака»

20 июля 2017, 08:56
5

Известный российский агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не уверен, что линия нападения «Спартака» на данный момент является лучшей в России. Он уверен, что приобретения «Зенита» могут составить конкуренцию красно-белых.

– С учетом травмы Зобнина нужно ли укреплять полузащиту?

– Нет, она будет достойно смотреться и в таком составе. А через три месяца вернется Зобнин. И что тогда делать с купленным игроком?

– Атака «Спартака» лучшая в РФПЛ. Для ЛЧ этого достаточно?

– Достаточно. Но насчет «лучшая» поспорил бы. «Зенит» прилично усилился. В прошлом году, да – «Спартак» был вне конкуренции по исполнителям в нападении. В этом – посмотрим.

– Теперь вратарская позиция. По ней есть вопросы?

– Нет. Ребров – один из лидеров команды, хороший вратарь. Доказал свою состоятельность. Не стал бы ничего выдумывать. Да и кого бы вы взяли? Разве на рынке есть кто-то лучше?

– Если говорит о трансферах, то чаще других в СМИ в последние дни звучали две фамилии относительно «Спартака»: Каннуников и Нойштедтер.

– Оба игроки национальной сборной. Но их перспективы зависят от того, как их видит Каррера. Если тренеры понимают, как их использовать, значит – нужны.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ребров Артем Орещук Роман Канунников Максим Нойштедтер Роман Зобнин Роман
Комментарии (5)
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Dimonadze
1500532131
Игроки национальной сборной. Фортануло им с таким титулом. На самом деле так себе игроки даже для нашей сборной
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oyabun
1500533811
Какова сборная - таковы и её игроки. И наоборот.
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VSt
1500535240
Для сборной Каннуников и Нойштедтер м.б. и хороши, в условиях, когда выбирать не из чего. НА счет Спартака - большие сомнения. Только если сразу на лавку и держать на замену в неответственных матчах, когда ведут со счетом 3=0
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Popularov
1500550192
Спартаковацы ПЕРЕПИЛИ после скандального матча с Локомотивом! КПД Зе Луиша не соответствует уровню «Спартака» и вообще Премьер-лиги. Двигаться надо больше, открываться - футбол это скоростная игра. Надеяться на забросы, и отрывы – это надо играть на первенство завода, там у него может и получится. В «Спартаке» Зе Луишу делать нечего. В игре с Динамо Зе Луиш себя никак не проявил. Плохо двигался, терял мяч, не мог в один обыграть соперника! Кто так играет??? Только благодаря скандальному судейству Карасёва, Спартак сыграл вничью, а мог и ПРОИГРАТЬ! Молодцы динамовцы, во втором тайме собрались и забили Спартаку ТРУДОВЫЕ и ЧЕСТНЫЕ голы, в отличие от Спартака. Первый гол динамовцам: - судья пропускает 100% фол, "Спартак" после этого бросается в контратаку - и забивает. На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая - там ничего не было, никто никого не толкал. Чего там арбитр свистнул - мне вообще непонятно. И ещё масса мелочевки, в которой явное предпочтение судья отдавал "Спартаку". Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать! Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно! Что ни футбольный тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
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