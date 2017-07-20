Орещук не уверен в силе нападения «Спартака»

Известный российский агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не уверен, что линия нападения «Спартака» на данный момент является лучшей в России. Он уверен, что приобретения «Зенита» могут составить конкуренцию красно-белых.

– С учетом травмы Зобнина нужно ли укреплять полузащиту?

– Нет, она будет достойно смотреться и в таком составе. А через три месяца вернется Зобнин. И что тогда делать с купленным игроком?

– Атака «Спартака» лучшая в РФПЛ. Для ЛЧ этого достаточно?

– Достаточно. Но насчет «лучшая» поспорил бы. «Зенит» прилично усилился. В прошлом году, да – «Спартак» был вне конкуренции по исполнителям в нападении. В этом – посмотрим.

– Теперь вратарская позиция. По ней есть вопросы?

– Нет. Ребров – один из лидеров команды, хороший вратарь. Доказал свою состоятельность. Не стал бы ничего выдумывать. Да и кого бы вы взяли? Разве на рынке есть кто-то лучше?

– Если говорит о трансферах, то чаще других в СМИ в последние дни звучали две фамилии относительно «Спартака»: Каннуников и Нойштедтер.

– Оба игроки национальной сборной. Но их перспективы зависят от того, как их видит Каррера. Если тренеры понимают, как их использовать, значит – нужны.