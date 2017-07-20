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    Орещук не уверен в силе нападения «Спартака»

    Известный российский агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не уверен, что линия нападения «Спартака» на данный момент является лучшей в России. Он уверен, что приобретения «Зенита» могут составить конкуренцию красно-белых.

    – С учетом травмы Зобнина нужно ли укреплять полузащиту?

    – Нет, она будет достойно смотреться и в таком составе. А через три месяца вернется Зобнин. И что тогда делать с купленным игроком?

    – Атака «Спартака» лучшая в РФПЛ. Для ЛЧ этого достаточно?

    – Достаточно. Но насчет «лучшая» поспорил бы. «Зенит» прилично усилился. В прошлом году, да – «Спартак» был вне конкуренции по исполнителям в нападении. В этом – посмотрим.

    – Теперь вратарская позиция. По ней есть вопросы?

    – Нет. Ребров – один из лидеров команды, хороший вратарь. Доказал свою состоятельность. Не стал бы ничего выдумывать. Да и кого бы вы взяли? Разве на рынке есть кто-то лучше?

    – Если говорит о трансферах, то чаще других в СМИ в последние дни звучали две фамилии относительно «Спартака»: Каннуников и Нойштедтер.

    – Оба игроки национальной сборной. Но их перспективы зависят от того, как их видит Каррера. Если тренеры понимают, как их использовать, значит – нужны.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.07.2017 08:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 июля 2017, 14:29

      Спартаковацы ПЕРЕПИЛИ после скандального матча с Локомотивом!
      КПД Зе Луиша не соответствует уровню «Спартака» и вообще Премьер-лиги.
      Двигаться надо больше, открываться - футбол это скоростная игра.
      Надеяться на забросы, и отрывы – это надо играть на первенство завода, там у него может и получится.
      В «Спартаке» Зе Луишу делать нечего.
      В игре с Динамо Зе Луиш себя никак не проявил.
      Плохо двигался, терял мяч, не мог в один обыграть соперника!
      Кто так играет???
      Только благодаря скандальному судейству Карасёва, Спартак сыграл вничью, а мог и ПРОИГРАТЬ!
      Молодцы динамовцы, во втором тайме собрались и забили Спартаку ТРУДОВЫЕ и ЧЕСТНЫЕ голы, в отличие от Спартака.
      Первый гол динамовцам: - судья пропускает 100% фол, "Спартак" после этого бросается в контратаку - и забивает.
      На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая - там ничего не было, никто никого не толкал.
      Чего там арбитр свистнул - мне вообще непонятно.
      И ещё масса мелочевки, в которой явное предпочтение судья отдавал "Спартаку".
      Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать!
      Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно!
      Что ни футбольный тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Popularov 20 июля 2017, 14:41

      столько слов.. пожалуй минусану)

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 20 июля 2017, 10:20

      Для сборной Каннуников и Нойштедтер м.б. и хороши, в условиях, когда выбирать не из чего. НА счет Спартака - большие сомнения. Только если сразу на лавку и держать на замену в неответственных матчах, когда ведут со счетом 3=0

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 20 июля 2017, 09:56

      Какова сборная - таковы и её игроки. И наоборот.

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 20 июля 2017, 09:28

      Игроки национальной сборной. Фортануло им с таким титулом. На самом деле так себе игроки даже для нашей сборной

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