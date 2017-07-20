Орещук не уверен в силе нападения «Спартака»

Спартаковацы ПЕРЕПИЛИ после скандального матча с Локомотивом!
КПД Зе Луиша не соответствует уровню «Спартака» и вообще Премьер-лиги.
Двигаться надо больше, открываться - футбол это скоростная игра.
Надеяться на забросы, и отрывы – это надо играть на первенство завода, там у него может и получится.
В «Спартаке» Зе Луишу делать нечего.
В игре с Динамо Зе Луиш себя никак не проявил.
Плохо двигался, терял мяч, не мог в один обыграть соперника!
Кто так играет???
Только благодаря скандальному судейству Карасёва, Спартак сыграл вничью, а мог и ПРОИГРАТЬ!
Молодцы динамовцы, во втором тайме собрались и забили Спартаку ТРУДОВЫЕ и ЧЕСТНЫЕ голы, в отличие от Спартака.
Первый гол динамовцам: - судья пропускает 100% фол, "Спартак" после этого бросается в контратаку - и забивает.
На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая - там ничего не было, никто никого не толкал.
Чего там арбитр свистнул - мне вообще непонятно.
И ещё масса мелочевки, в которой явное предпочтение судья отдавал "Спартаку".
Второй гол Спартак забил из чистого офсайда, а арбитр Карасёв его не должен был засчитывать!
Спартак может победить только с помощью наших арбитров - не забесплатно, конечно!
Что ни футбольный тур, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
Известный российский агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук не уверен, что линия нападения «Спартака» на данный момент является лучшей в России. Он уверен, что приобретения «Зенита» могут составить конкуренцию красно-белых.
– С учетом травмы Зобнина нужно ли укреплять полузащиту?
– Нет, она будет достойно смотреться и в таком составе. А через три месяца вернется Зобнин. И что тогда делать с купленным игроком?
– Атака «Спартака» лучшая в РФПЛ. Для ЛЧ этого достаточно?
– Достаточно. Но насчет «лучшая» поспорил бы. «Зенит» прилично усилился. В прошлом году, да – «Спартак» был вне конкуренции по исполнителям в нападении. В этом – посмотрим.
– Теперь вратарская позиция. По ней есть вопросы?
– Нет. Ребров – один из лидеров команды, хороший вратарь. Доказал свою состоятельность. Не стал бы ничего выдумывать. Да и кого бы вы взяли? Разве на рынке есть кто-то лучше?
– Если говорит о трансферах, то чаще других в СМИ в последние дни звучали две фамилии относительно «Спартака»: Каннуников и Нойштедтер.
– Оба игроки национальной сборной. Но их перспективы зависят от того, как их видит Каррера. Если тренеры понимают, как их использовать, значит – нужны.