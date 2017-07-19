Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матч «Ахмат» – «Амкар» – лидер первого тура РФПЛ по посещаемости

    Встреча «Ахмат» – «Амкар» (1:0) стала самой посещаемой в рамках первого тура РФПЛ. На «Ахмат Арену» пришло 29,5 тысяч болельщиков, что составило 96 процентов от общей вместимости стадиона.

    Второе место в рейтинге заняло московское дерби (2:2), которое собрало чуть больше 17 тысяч зрителей (91 процент от вместимости стадиона).

    Аутсайдером в контексте посещаемости оказалась встреча «Тосно» – «Уфа» (0:1), поскольку на «Петровский» пришлось всего четыре тысячи болельщиков, исходя из чего можно сказать, что санкт-петербургский стадион не был заполнен и на 20 процентов.

    Средняя посещаемость восьми поединков – 12 тысяч человек.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2017 19:04
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 июля 2017, 00:45

      еще бы, загнали всех на стадион без шансов отказаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 19 июля 2017, 23:12

      Если такой ценой поднимать посещаемость - овчинка выделки не стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 19 июля 2017, 19:38

      На Тосно пришло ты, да я, да мы с тобой пустой стадион петровский был, матч с Рубина трибуны не полностью были заполнены, наверно половина, а то и меньше. Какая посещаемость когда билеты дорогие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 июля 2017, 19:33

      Да, тяжело без болельщиков...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июля 2017, 19:10

      первый и последний

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 19 июля 2017, 19:08

      кто бы сомневался)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11