Матч «Ахмат» – «Амкар» – лидер первого тура РФПЛ по посещаемости

Встреча «Ахмат» – «Амкар» (1:0) стала самой посещаемой в рамках первого тура РФПЛ. На «Ахмат Арену» пришло 29,5 тысяч болельщиков, что составило 96 процентов от общей вместимости стадиона.

Второе место в рейтинге заняло московское дерби (2:2), которое собрало чуть больше 17 тысяч зрителей (91 процент от вместимости стадиона).

Аутсайдером в контексте посещаемости оказалась встреча «Тосно» – «Уфа» (0:1), поскольку на «Петровский» пришлось всего четыре тысячи болельщиков, исходя из чего можно сказать, что санкт-петербургский стадион не был заполнен и на 20 процентов.

Средняя посещаемость восьми поединков – 12 тысяч человек.