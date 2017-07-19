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    Стал известен состав сборной МЛС на игру против «Реала»

    Американская МЛС опубликовала состав своей сборной на товарищеский матч против мадридского «Реала», который состоится 2 августа в Чикаго. В команду вошло немало именитых игроков: Кака, Давид Вилья, Бастиан Швайнштайгер.

    Вратари: Стэфан Фрай, Тим Ховард.

    Защитники: Дамаркус Бисли, Грэг Гарза, Эрнан Грана, Мэтт Хеджс, Джон Каппельхоф, Майкл Паркхерст, Йеле ван Дамм, Грэм Зуси.

    Полузащитники: Келлин Акоста, Мигел Альмирон, Майкл Брэдли, Кака, Джовани дос Сантос, Дэкс Маккарти, Игнасио Пьятти, Бастиан Швайнштайгер, Диего Валери.

    Нападающие: Джози Алтидор, Доминик Дуайер, Себастьян Джовинко, Неманья Николич, Давид Вилья.

    Отметим, что сейчас в МЛС середина чемпионата.

    Источник: Major League Soccer

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    19.07.2017 17:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июля 2017, 23:43

      Надеюсь Шварцем и Ко разгромят Реал!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 19 июля 2017, 21:23

      2 муравья наваляют Реалу

      2
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