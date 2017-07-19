Стал известен состав сборной МЛС на игру против «Реала»

Американская МЛС опубликовала состав своей сборной на товарищеский матч против мадридского «Реала», который состоится 2 августа в Чикаго. В команду вошло немало именитых игроков: Кака, Давид Вилья, Бастиан Швайнштайгер.

Вратари: Стэфан Фрай, Тим Ховард.

Защитники: Дамаркус Бисли, Грэг Гарза, Эрнан Грана, Мэтт Хеджс, Джон Каппельхоф, Майкл Паркхерст, Йеле ван Дамм, Грэм Зуси.

Полузащитники: Келлин Акоста, Мигел Альмирон, Майкл Брэдли, Кака, Джовани дос Сантос, Дэкс Маккарти, Игнасио Пьятти, Бастиан Швайнштайгер, Диего Валери.

Нападающие: Джози Алтидор, Доминик Дуайер, Себастьян Джовинко, Неманья Николич, Давид Вилья.

Отметим, что сейчас в МЛС середина чемпионата.