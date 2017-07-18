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    Карпин ждет приобретений «Спартака» перед Лигой чемпионов

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», рассказал о том, что нужно красно-белым для повторение чемпионского успеха из прошлого сезона.

    Напомним, что московский клуб на данный момент является действующим чемпионом России.

    – «Спартак» может вновь выиграть чемпионат страны?

    – Может.

    – Что красно-белым для этого нужно?

    – Выиграть у основных конкурентов и брать очки в тех матчах, где они должны это делать. Также команде нужно приобрести несколько качественных исполнителей – в этом сезоне им предстоит выступать в Лиге чемпионов, так что клубу необходимо удлинять скамейку запасных.

    – «Зенит», например, хорошо укрепился в межсезонье: наряду с группой российских игроков состав команды пополнили сильные легионеры.

    – Команду возглавил новый тренер. Манчини – отличный специалист с огромным опытом работы. Клуб ударно поработал на трансферном рынке, сейчас у «Зенита» фактически по два исполнителя на каждую позицию. Однако пока рано судить о качестве пришедших легионеров – время покажет, как они зарекомендуют себя в нашей стране. Длинная скамейка – безусловный плюс в борьбе за чемпионство. Важно суметь собрать из всех этих исполнителей полноценную команду, которая добьется необходимого результата.

    – У ЦСКА, напротив, все меньше и меньше футболистов в команде – клуб покинули лидеры Зоран Тошич, Роман Еременко, а приобретений не было.

    – До конца трансферного периода полтора месяца, у руководства армейцев еще есть время для новых приобретений. К тому же в команде неплохо проявила себя молодежь, которую главный тренер Виктор Гончаренко активно привлекает к играм за основной состав.

    Источник: Известия

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    18.07.2017 08:57
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 июля 2017, 10:04

      Все по честному, однако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 18 июля 2017, 09:48

      В ЛЕ смогут попасть.К сожалению.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 18 июля 2017, 09:17

      Дзюба ждёт звонка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > порт 18 июля 2017, 11:41

      От Кокоши?

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