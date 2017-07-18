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Карпин ждет приобретений «Спартака» перед Лигой чемпионов

18 июля 2017, 08:57
4

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», рассказал о том, что нужно красно-белым для повторение чемпионского успеха из прошлого сезона.

Напомним, что московский клуб на данный момент является действующим чемпионом России.

– «Спартак» может вновь выиграть чемпионат страны?

– Может.

– Что красно-белым для этого нужно?

– Выиграть у основных конкурентов и брать очки в тех матчах, где они должны это делать. Также команде нужно приобрести несколько качественных исполнителей – в этом сезоне им предстоит выступать в Лиге чемпионов, так что клубу необходимо удлинять скамейку запасных.

– «Зенит», например, хорошо укрепился в межсезонье: наряду с группой российских игроков состав команды пополнили сильные легионеры.

– Команду возглавил новый тренер. Манчини – отличный специалист с огромным опытом работы. Клуб ударно поработал на трансферном рынке, сейчас у «Зенита» фактически по два исполнителя на каждую позицию. Однако пока рано судить о качестве пришедших легионеров – время покажет, как они зарекомендуют себя в нашей стране. Длинная скамейка – безусловный плюс в борьбе за чемпионство. Важно суметь собрать из всех этих исполнителей полноценную команду, которая добьется необходимого результата.

– У ЦСКА, напротив, все меньше и меньше футболистов в команде – клуб покинули лидеры Зоран Тошич, Роман Еременко, а приобретений не было.

– До конца трансферного периода полтора месяца, у руководства армейцев еще есть время для новых приобретений. К тому же в команде неплохо проявила себя молодежь, которую главный тренер Виктор Гончаренко активно привлекает к играм за основной состав.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Еременко Роман Тошич Зоран Манчини Роберто Карпин Валерий
Комментарии (4)
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порт
1500358661
Дзюба ждёт звонка.
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yuran63
1500360521
В ЛЕ смогут попасть.К сожалению.
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chempion_cska
1500361491
Все по честному, однако.
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