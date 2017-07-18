Веденеев: «Бердыеву придется найти кого-то другого на место Наваса»

Бывший тренер и футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что «Рубину» предстоит большая работа, чтобы выглядеть достойно в текущем сезоне. Он отметил роль Сесара Наваса в командах под управлением Курбана Бердыева.

«В плане состава «Рубин» не успел подготовиться к сезону. Курбан Бердыев до «Ростова» долго работал в Казани и состав формировал длительное время. Та команда работала как часы, а потом четыре-пять футболистов перешли в «Ростов». Поэтому там не нужно было отлаживать игру в обороне.

Большую роль в этом сыграл Сесар Навас, которого сейчас в «Рубине» нет. Он основной игрок для Бердыева, точно так же, как Гарай для «Зенита». Было видно в «Ростове», что около 70 процентов атак прерывалось на нем. Это уникальный талант.

В России, к сожалению, не умеют готовить защитников. Так что Бердыеву придется найти кого-то другого», – заявил Веденеев.

В стартовом матче сезона в российской Премьер-лиге «Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» со счетом 1:2.