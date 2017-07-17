Пол Робинсон, игравший в памятном матче Россия – Англия 2007 года, завершил карьеру

Вратарь «Бернли» Пол Робинсон проинформировал общественность, что завершает карьеру. Принять такое решение британца вынудили проблемы с позвоночником.

«В прошлом сезоне эта застарелая травма дала о себе знать, из-за чего моя подготовка была скомкана. Поэтому, думаю, будет лучше повесить бутсы на гвоздь именно сейчас. Очень рад, что провел достаточно неплохую карьеру. Не исключаю вариант, что продолжу быть в футболе, но уже не в качестве игрока», – сказал Робинсон.

Этот голкипер в период с 2002 по 2007 годы провел 41 матч за сборную Англии и пропустил 22 гола. Именно Робинсон защищал ворота «трех львов» в московском матче против сборной России (1:2), который не смог вычеркнуть россиян из борьбы за путевку на Евро-2008.