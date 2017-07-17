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«Урал» подпишет контракт с Григорьевым

17 июля 2017, 15:58
3

Экс-полузащитник «Ростова» Максим Григорьев продолжит карьеру в «Урале». Сообщается, что между 27-летним игроком и «шмелями» достигнута договоренность.

«Сегодня Григорьев должен прилететь в Екатеринбург, а завтра подписать контракт. Принципиальная договоренность достигнута», – сообщил источник близкий к екатеринбургскому клубу.

В свою очередь главный тренер оранжево-черных Александр Тарханов подтвердил интерес к футболисту.

«Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу», – сказал Тарханов.

Напомним, сегодня между Григорьевым и «Ростовом» был расторгнут трудовой договор по обоюдному решению. В прошлом сезоне хавбек провел 16 матчей в РФПЛ. Во второй части минувшего чемпионата он выступал на правах аренды за «Оренбург».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Григорьев Максим
Комментарии (3)
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OfaZavr
1500306365
Надеюсь принесёт пользу Уралу.
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XaXatyn
1500306903
Плохо что опять бесплатно из Ростова , удачи в Урале !
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Alek7183
1500315132
О хорошо, вроде он неплох.
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