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    «Урал» подпишет контракт с Григорьевым

    Экс-полузащитник «Ростова» Максим Григорьев продолжит карьеру в «Урале». Сообщается, что между 27-летним игроком и «шмелями» достигнута договоренность.

    «Сегодня Григорьев должен прилететь в Екатеринбург, а завтра подписать контракт. Принципиальная договоренность достигнута», – сообщил источник близкий к екатеринбургскому клубу.

    В свою очередь главный тренер оранжево-черных Александр Тарханов подтвердил интерес к футболисту.

    «Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу», – сказал Тарханов.

    Напомним, сегодня между Григорьевым и «Ростовом» был расторгнут трудовой договор по обоюдному решению. В прошлом сезоне хавбек провел 16 матчей в РФПЛ. Во второй части минувшего чемпионата он выступал на правах аренды за «Оренбург».

    Источник: ТАСС

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    17.07.2017 15:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 17 июля 2017, 21:12

      О хорошо, вроде он неплох.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 июля 2017, 18:55

      Плохо что опять бесплатно из Ростова , удачи в Урале !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2017, 18:46

      Надеюсь принесёт пользу Уралу.

      2
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