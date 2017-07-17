«Урал» подпишет контракт с Григорьевым

Экс-полузащитник «Ростова» Максим Григорьев продолжит карьеру в «Урале». Сообщается, что между 27-летним игроком и «шмелями» достигнута договоренность.

«Сегодня Григорьев должен прилететь в Екатеринбург, а завтра подписать контракт. Принципиальная договоренность достигнута», – сообщил источник близкий к екатеринбургскому клубу.

В свою очередь главный тренер оранжево-черных Александр Тарханов подтвердил интерес к футболисту.

«Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу», – сказал Тарханов.

Напомним, сегодня между Григорьевым и «Ростовом» был расторгнут трудовой договор по обоюдному решению. В прошлом сезоне хавбек провел 16 матчей в РФПЛ. Во второй части минувшего чемпионата он выступал на правах аренды за «Оренбург».