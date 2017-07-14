Гершкович назвал фаворитом нового сезона РФПЛ «Зенит»

Бывший футболист московских «Торпедо», «Динамо», «Локомотива» Михаил Гершкович поделился ожиданиями от грядущего сезона РФПЛ в контексте казанского «Рубина» и назвал фаворита чемпионата. По мнению эксперта, победить должен санкт-петербургский «Зенит».

«Будет ли «Рубин» с возвращением Курбана Бердыева бороться за медали? Он уже неоднократно проявлял свой тренерский талант. Когда он принял «Ростов», они играли в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ, а уже год спустя команда заняла второе место и великолепно выступала в еврокубках. В «Рубине» Бердыеву все хорошо знакомо. К тому же, с ним из «Ростова» пришла группа сильных футболистов. Я думаю, казанцы смогут составить достойную конкуренцию, как минимум, в борьбе за еврокубковую зону.

Кто станет фаворитом в борьбе за золото? Мне кажется, что фаворитом будет «Зенит». Но «Спартак» и ЦСКА обязательно навяжут петербургскому клубу достойную борьбу. Нас ждет интересный чемпионат», – сказал Михаил Данилович.

За время карьеры футболиста Гершкович провел 318 матчей и забил 61 гол.