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    Гершкович назвал фаворитом нового сезона РФПЛ «Зенит»

    Бывший футболист московских «Торпедо», «Динамо», «Локомотива» Михаил Гершкович поделился ожиданиями от грядущего сезона РФПЛ в контексте казанского «Рубина» и назвал фаворита чемпионата. По мнению эксперта, победить должен санкт-петербургский «Зенит».

    «Будет ли «Рубин» с возвращением Курбана Бердыева бороться за медали? Он уже неоднократно проявлял свой тренерский талант. Когда он принял «Ростов», они играли в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ, а уже год спустя команда заняла второе место и великолепно выступала в еврокубках. В «Рубине» Бердыеву все хорошо знакомо. К тому же, с ним из «Ростова» пришла группа сильных футболистов. Я думаю, казанцы смогут составить достойную конкуренцию, как минимум, в борьбе за еврокубковую зону.

    Кто станет фаворитом в борьбе за золото? Мне кажется, что фаворитом будет «Зенит». Но «Спартак» и ЦСКА обязательно навяжут петербургскому клубу достойную борьбу. Нас ждет интересный чемпионат», – сказал Михаил Данилович.

    За время карьеры футболиста Гершкович провел 318 матчей и забил 61 гол.

    Источник: Известия

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    14.07.2017 22:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +86

      Dsergey 15 июля 2017, 08:39

      Сможет ли Зенит составить конкуренцию фаворитам на победу в чемпионате? Так надо ставить заголовок.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 июля 2017, 01:13

      Гершкович назвал фаворитом нового сезона РФПЛ «Зенит»???
      Зенит - только фаворит за счёт скандального судейства!
      Не может команда по новой укомплектована сразу заиграть!
      Гершкович знает все закулисные судейские игры Фурсенко и поэтому выдаёт Зениту арт-бланш!!!
      Веденеев: «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать».
      А если и ждать так только судейских подарков от арбитров, которые, на блюдечке с голубой каёмочкой, будут преподносить Зениту три очка за каждую игру!
      А игроки Зенита будут спать на ходу и пешком ходить по полю!
      А зачем им бегать и играть, когда за игроков Зенита всю ЧЕРНОВУЮ работу сделают арбитры!
      Пусть лошади бегают, а игроки Зенита будут КОСЯЧИТЬ и красоваться в соц сетях на "радость" Черчесову и Манчини!
      Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне!
      Но судейские скандалы будут!
      Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!!
      Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
      Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
      Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Миллеру и Зениту не до смеха!!!
      Не для того Фурсенко назначили в Зенит, чтобы Федун продолжал СКАНДАЛЬНЫЙ судейский БАНКЕТ в новом сезоне 2017/18!
      Не всё федуновскому КОТУ скандальная судейская масленница!
      Фурсенко ОТПЛАТИТ Спартаку и Федуну той же скандальной монетой!
      Последним смеётся тот, кто смеётся без последствий, а последствия для Спартака и Федуна ПЕЧАЛЬНЫЕ!
      Спартак не будет чемпионом в новом сезоне 2017/18!
      Максимум, что грозит Спартаку, это 4-е место!
      Это в лучшем случае, а в худшем 8-е!
      Вот тогда и посмотрим, как и чему Федун будет радоваться!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2017, 00:38

      ЦСКА!

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      Рейтинг: +1426

      VSt 15 июля 2017, 00:27

      Что, на кофейной гуще гадает? Ванда, блин

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