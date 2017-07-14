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Гершкович назвал фаворитом нового сезона РФПЛ «Зенит»

14 июля 2017, 22:51
4

Бывший футболист московских «Торпедо», «Динамо», «Локомотива» Михаил Гершкович поделился ожиданиями от грядущего сезона РФПЛ в контексте казанского «Рубина» и назвал фаворита чемпионата. По мнению эксперта, победить должен санкт-петербургский «Зенит».

«Будет ли «Рубин» с возвращением Курбана Бердыева бороться за медали? Он уже неоднократно проявлял свой тренерский талант. Когда он принял «Ростов», они играли в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ, а уже год спустя команда заняла второе место и великолепно выступала в еврокубках. В «Рубине» Бердыеву все хорошо знакомо. К тому же, с ним из «Ростова» пришла группа сильных футболистов. Я думаю, казанцы смогут составить достойную конкуренцию, как минимум, в борьбе за еврокубковую зону.

Кто станет фаворитом в борьбе за золото? Мне кажется, что фаворитом будет «Зенит». Но «Спартак» и ЦСКА обязательно навяжут петербургскому клубу достойную борьбу. Нас ждет интересный чемпионат», – сказал Михаил Данилович.

За время карьеры футболиста Гершкович провел 318 матчей и забил 61 гол.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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VSt
1500067674
Что, на кофейной гуще гадает? Ванда, блин
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Garrincha58
1500068317
ЦСКА!
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Popularov
1500070408
Гершкович назвал фаворитом нового сезона РФПЛ «Зенит»??? Зенит - только фаворит за счёт скандального судейства! Не может команда по новой укомплектована сразу заиграть! Гершкович знает все закулисные судейские игры Фурсенко и поэтому выдаёт Зениту арт-бланш!!! Веденеев: «От нынешнего «Зенита» пока лучше вообще ничего не ждать». А если и ждать так только судейских подарков от арбитров, которые, на блюдечке с голубой каёмочкой, будут преподносить Зениту три очка за каждую игру! А игроки Зенита будут спать на ходу и пешком ходить по полю! А зачем им бегать и играть, когда за игроков Зенита всю ЧЕРНОВУЮ работу сделают арбитры! Пусть лошади бегают, а игроки Зенита будут КОСЯЧИТЬ и красоваться в соц сетях на "радость" Черчесову и Манчини! Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне! Но судейские скандалы будут! Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!! Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат. Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!! Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Миллеру и Зениту не до смеха!!! Не для того Фурсенко назначили в Зенит, чтобы Федун продолжал СКАНДАЛЬНЫЙ судейский БАНКЕТ в новом сезоне 2017/18! Не всё федуновскому КОТУ скандальная судейская масленница! Фурсенко ОТПЛАТИТ Спартаку и Федуну той же скандальной монетой! Последним смеётся тот, кто смеётся без последствий, а последствия для Спартака и Федуна ПЕЧАЛЬНЫЕ! Спартак не будет чемпионом в новом сезоне 2017/18! Максимум, что грозит Спартаку, это 4-е место! Это в лучшем случае, а в худшем 8-е! Вот тогда и посмотрим, как и чему Федун будет радоваться!
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Dsergey
1500097155
Сможет ли Зенит составить конкуренцию фаворитам на победу в чемпионате? Так надо ставить заголовок.
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