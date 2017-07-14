Гончаренко: «Греки устраивают ад для приезжающих команд»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что армейский клуб сыграет с греческим АЕКом.

Первая игра пройдет в Афинах (25 или 26 июля), ответная – в Москве (2 августа).

«Первое, что можно сказать: на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера, они умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд. У меня уже был опыт игры с АЕКом, БАТЭ встречался с ними в Лиге Европы. Думаю, уровень будет сопоставим. Надо хорошо проанализировать команду: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию.

Исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам. Что касается жары, то мы в Австрии готовились в схожих условиях, так что этим нас не удивить», – сказал Гончаренко.