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Гончаренко: «Греки устраивают ад для приезжающих команд»

14 июля 2017, 15:51
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что армейский клуб сыграет с греческим АЕКом.

Первая игра пройдет в Афинах (25 или 26 июля), ответная – в Москве (2 августа).

«Первое, что можно сказать: на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера, они умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд. У меня уже был опыт игры с АЕКом, БАТЭ встречался с ними в Лиге Европы. Думаю, уровень будет сопоставим. Надо хорошо проанализировать команду: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию.

Исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам. Что касается жары, то мы в Австрии готовились в схожих условиях, так что этим нас не удивить», – сказал Гончаренко.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов АЕК ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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bset
1500037132
Надеюсь, они не будут смотреть, какие у нас были трансферы. А то со смеху помрут.
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Asbjorn
1500037783
Ад в турции устраивают,а так,победы цска,хочется плсмотреть на две команды в группах
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VSt
1500040150
В Еврокубках все будем болеть за ЦСКА, не зависимо от внутрироссийских предпочтений. ЦСКА - удачи в Греции. Вся Россия с вами
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zico2205
1500040933
А что же тогда турки дома устраивают???
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NEMETSRUS
1500041451
удачи
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Сильвербой
1500047796
-1
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dok66
1500054502
АЕК нужно просто на одной ноге проходить ! Если ЦСКА хочет чего добиться ! Зачем эти реверансы !!!!
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