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    Гончаренко: «Греки устраивают ад для приезжающих команд»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что армейский клуб сыграет с греческим АЕКом.

    Первая игра пройдет в Афинах (25 или 26 июля), ответная – в Москве (2 августа).

    «Первое, что можно сказать: на греческих стадионах царит неповторимая атмосфера, они умеют рьяно болеть, устраивают ад для приезжающих команд. У меня уже был опыт игры с АЕКом, БАТЭ встречался с ними в Лиге Европы. Думаю, уровень будет сопоставим. Надо хорошо проанализировать команду: как играли в прошлом сезоне, какие были трансферы, то есть собрать всю возможную информацию.

    Исход двухматчевого противостояния во многом будет зависеть от деталей. Важно будет с правильным настроением подойти к обоим матчам. Что касается жары, то мы в Австрии готовились в схожих условиях, так что этим нас не удивить», – сказал Гончаренко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.07.2017 15:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июля 2017, 20:48

      АЕК нужно просто на одной ноге проходить ! Если ЦСКА хочет чего добиться ! Зачем эти реверансы !!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +69

      Holt > dok66 14 июля 2017, 23:23

      нужно уважать любого соперника , это лучше чем его недооценивать )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 июля 2017, 18:56

      -1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 июля 2017, 17:10

      удачи

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 июля 2017, 17:02

      А что же тогда турки дома устраивают???

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 14 июля 2017, 16:49

      В Еврокубках все будем болеть за ЦСКА, не зависимо от внутрироссийских предпочтений.
      ЦСКА - удачи в Греции. Вся Россия с вами

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 июля 2017, 16:29

      Надо нам самим устроить им ад на зеленом поле)

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июля 2017, 16:09

      Ад в турции устраивают,а так,победы цска,хочется плсмотреть на две команды в группах

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2017, 15:58

      Надеюсь, они не будут смотреть, какие у нас были трансферы. А то со смеху помрут.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 14 июля 2017, 16:29

      А их волнуют чужие трансферы?

      0
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